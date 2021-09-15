【英國升學】最新2022升學3大須知　報讀牛劍和醫科須提早至10月遞表

▲ 學生如果報讀劍橋大學需要提早遞交。（iStock圖片）

英國升學如火如荼，不少IB學生UCAS account應該已經註冊了，但是家長學生應該如何部署？筆者今日都收到不少詢問有關升學事宜，今回為大家分享3大 2022英國升學3大須知。

1. 同科未必是同一要求

如果學生就讀IB Math AI SL要特別小心，因為不少大學都不認可IB Math AI SL這個科目，除非學生報讀的是Bachelor of Arts或者設計科目，如果報讀商科或經濟科目都要留意。例如LSE倫敦商學院的Management，都是商科搶手科目，就要求同學一定要有IB Math高等程度，但是另一邊廂，例如University of Manchester只需要IB Math SL，所有就算同科都未必是同一科目要求！

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2. 報讀牛劍和醫科需要提早遞交

根據UCAS官網，最新的死線為2021年10月15日或2022年1月26日。

Applications for all UCAS Undergraduate courses, except those with a 15 October deadline, should arrive at UCAS by 18:00 (UK time) on 26 January.

那麼有那一些科目需要提早遞交的呢？學生如果報讀牛津劍橋、醫科、獸醫，甚至Biomedical等科目都需要提早遞交！

3. 夾雜其他科目是否可以分開兩次遞交？

如果學生同時報讀劍橋（2021年10月15日死線），但是當中夾雜著其他科目是2022年的死線，例如University of Manchester的商科，究竟學生是否可以延遲其他大學的申請呢？答案是不可以。因為UCAS為一個中央系統，如果學生遞交了就不能再次更改資料，所以IB學生如果選擇了牛劍，其他大學申請都一併會跟隨較早的deadline。

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