【英國升學】最新2022升學3大須知　報讀牛劍和醫科須提早至10月遞表

英國升學如火如荼,不少IB學生UCAS account應該已經註冊了,但是家長學生應該如何部署?筆者今日都收到不少詢問有關升學事宜,今回為大家分享3大 2022英國升學3大須知。

1. 同科未必是同一要求

如果學生就讀IB Math AI SL要特別小心,因為不少大學都不認可IB Math AI SL這個科目,除非學生報讀的是Bachelor of Arts或者設計科目,如果報讀商科或經濟科目都要留意。例如LSE倫敦商學院的Management,都是商科搶手科目,就要求同學一定要有IB Math高等程度,但是另一邊廂,例如University of Manchester只需要IB Math SL,所有就算同科都未必是同一科目要求!

2. 報讀牛劍和醫科需要提早遞交

根據UCAS官網,最新的死線為2021年10月15日或2022年1月26日。

Applications for all UCAS Undergraduate courses, except those with a 15 October deadline, should arrive at UCAS by 18:00 (UK time) on 26 January.