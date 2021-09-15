【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟

▲ 《我家無難事》馬德鐘父子檔上陣。

由鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑等主演《我家無難事》，以鮑起靜跟各子女的情感為主線，其中馬國明演的得勤，在首兩集已有不少驚喜發揮，《我家無難事》亦是馬德鐘跟兒子馬在驤首次一同拍劇。

馬神兒子馬在驤在《我家無難事》飾演年青版的馬德鐘角色，現年23歲的馬在驤，劇中騎電單車出場，高大有型的他，外型跟父親不相伯仲。不過，馬在驤自出道以來，常被網民指樣貌老成，早前父子一同接受TVB訪問，有網民更指父親馬德鐘樣子比兒子看來更年青！

▲ 馬德鐘跟唐詩詠演夫妻。

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跟陳瀅唐詩詠演夫妻

馬德鐘曾接受TOPick訪問，談到兒子被批評長得成熟，指兒子沒多理會：「社會上總有好與不好的聲音，若果太在意的話，便很難去度過吧。這是很好的體驗，令他明白我們於負面聲音下度過好多年。」

其實52歲的馬德鐘確保養得宜，先後跟新紮花旦張曦雯及陳瀅在劇集扮情侶也沒有違和感。

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馬德鐘近年注重養生，於兩年多前開始食素，亦表示勤做運動養生，他解釋因為近幾年見到不少前輩身體出現毛病而離開，明白注重身體健康很重要。

他又指食素之後整個人比前精神，亦少了生病：「我會定期進行身體檢查，出來的指數很『靚仔』，比10年前更好。」

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兒子是泳界男神

運動方面，除急步行及跑步外，馬德鐘也做gym：「肌肉的訓練都很重要，跑步可以令心肺健康及加強腿力，但身體肌肉又如何呢?骨骼都要靠肌肉去保護著，所以整體的肌肉量也很重要。」成功沒有僥倖，背後付出不少血汗。

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而馬德鐘兒子馬在驤亦是品學兼優，於澳洲升讀大學，修讀機械工程，兼是學界游泳健將，在多個游界比賽有出眾成績，17年曾代表所讀的國際學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。

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他遺傳了父母的亮麗外表和模特兒身型的他，兩年前已為國際知名時裝品牌任模特兒。現時已簽約邵氏兄弟，與爸爸馬德鐘於屬同一公司！

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