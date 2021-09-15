【食不安心】銅鑼灣食飯目睹侍應回收二手白飯出餐　食客向食環投訴揭老闆說謊

▲ 近日有網民目睹銅鑼灣一間餐廳的侍應回收食客的「二手飯」出餐。

疫情下，大眾衛生意識提高。但近日有網民發文指，目睹銅鑼灣有餐廳侍應回收食客的「二手飯」出餐，而且對方不覺得自己做錯。事後他向食物環境衞生署投訴，卻揭發該餐廳對食環說謊。

該網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發文表示，最近光顧銅鑼灣京都廣場一間餐廳，附近一檯坐了兩位食客，侍應甲與他們溝通後，拿走桌上的白飯，估計是上菜時多給了，所以拿走。然後，侍應甲把那碗白飯交給侍應乙，侍應乙就此把白飯倒進電飯煲。

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樓主形容對方「諗都冇諗就將回收返嚟嘅白飯環保重用，倒返入去」。他擔心此舉引發衞生問題，稱：

白飯係夾喺兩個客人中間，佢哋有傾有講，口沫橫飛，白飯亦都唔知放咗喺枱面幾耐，同埋有無畀人食過。

其後，樓主點了一份水煮魚飯，會有一碗白飯跟餐。點餐時，他向侍應甲表示已目睹剛才回收白飯的整個過程，問可否不要白飯，轉為粉麵。惟對方拒絕，並表示廚房有另一個飯煲，「咁依家畀新鮮飯畀你囉」。

由於無法看見廚房的情況，不能確定白碗從哪裡端來，故樓主拒絕。其後他發現侍應把回收的白飯，繼續拿給不同的客人。離場前，樓主向收銀員反映事件，對方表示落場時會跟進。

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餐廳向食環否認回收二手飯

樓主對此事感到不安，並認為餐廳店員無悔意，故向食環投訴。他收到食環回覆後，卻感到相當驚訝，因對方否認回收「二手飯」：

食環覆返電話畀我話，佢哋聲稱回收白飯只係放喺電飯煲隔離，無倒返落去。

不過，樓主表示，事發後店方曾回覆其訊息，承認事件並致歉。對於餐廳說法不一，他相當擔心，怕引發衞生問題，故決定發帖文警惕其他網友。他表示：

肺炎咗咁耐，好心你哋有啲衛生意識啦，一碗咁細嘅白飯值幾多錢？ 啲口水噴咗落去，可以有病菌病毒，經由口水傳染畀下一個食咗嘅客人，你哋好唔好意思㗎？

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責任編輯：羅嘉欣