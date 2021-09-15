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【消委會】香料致敏物及人造麝香可致皮膚炎　15款嬰幼兒潤膚乳安全清單

兒童健康 11:41 2021/09/15

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消委會檢測嬰幼兒潤膚乳。

嬰幼兒皮膚幼嫩，需要特別的呵護，特別當小朋友患有濕疹，家長更需要定時為孩子保濕紓緩。消委會最新一期期刊測試市面40款嬰幼兒身體潤膚乳樣本，發現逾半數樣本含有香料致敏物質，不過，當中亦有15款樣本沒有檢出相關物質和人造麝香。

消委會最新期刊測試市面40款嬰幼兒身體潤膚乳樣本，發現逾半數樣本含有香料致敏物質，其中5款更同時驗出香料致敏物質及人造麝香物質。消委會引述海外皮膚研究指出，初生嬰至8歲兒童接觸強烈致敏物（strong sensitizers），有機會出現過敏反應。

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研究更強調，儘管供幼兒使用的產品中香料物質含量一般較低，但若在年幼時期已開始經由護膚品及玩具接觸到多種香料致敏物質，可能會增加出現皮膚過敏及接觸性皮膚炎的機會。香料亦是令患有濕疹兒童出現接觸性過敏反應的常見成因之一。過敏性皮膚炎的症狀包括出現紅斑、痕癢，嚴重者更可能會出水泡。

消委會報告顯示，有15款樣本沒有檢出香料致敏物質和人造麝香，較適合對香料有過敏反應的人士選用。

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責任編輯：林愛娜

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