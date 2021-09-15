【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折

▲ 內地一名陪月員，疑因打瞌睡將6日大女嬰摔到地上，導致BB頭骨骨折。

不少產後媽媽都會聘請陪月協助湊B，減輕負擔，不過要給予對方適當休息，以免意外發生。內地一名資深陪月懷疑照顧初生嬰兒時打瞌睡，將僅6日大的女嬰摔至地上，導致頭骨骨折和顱內出血。醫生表示即使女嬰現階段康復，亦恐怕會留有後遺症。

▲ 6日大女嬰跌到地上，頭部紅腫。（影片截圖）

陪月疑打瞌睡致女嬰摔地

綜合內媒報道，事發在湖北武漢，一名李姓女子在今年6月誕下女兒，特別聘請了一位擁有10年經驗的金牌陪月，貼身照顧自己和女兒。在女嬰出生後僅6日，一晚凌晨時分，媽媽在睡夢中突然聽到聲響，睜眼時看到女兒倒臥在地上，失去意識。

陪月抱著寶寶，她整個人坐在床上靠著床邊，然後她自己不小心睡著了，孩子直接從她身上掉到地上。我聽到咚一聲落地聲，睜開眼就看到，我寶寶已經趴在地上動也不動了。

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日後恐出現癲癇後遺症

媽媽看到女嬰頭部有明顯紅腫，立即送女兒到醫院求醫。經檢查後，發現女嬰頭骨有多處骨折，並有顱內出血。由於女嬰年紀太小不適宜進行手術，醫生建議讓女嬰自行吸收顱內血塊，但同時提醒，即使現階段她完全康復，在8歲後恐怕會出現癲癇後遺症。

陪月公司指因過勞導致意外

事發後，媽媽多次與陪月公司協商，但雙方未能達成共識。目前女嬰頭部有一部分凹陷，令媽媽非常擔心這對女兒日後的影響。涉事的陪月公司負責人表示，對事件感到痛心，願意賠償一萬元醫藥費。

但公司同時指出，女嬰的黃疸指數高，陪月需要每兩小時為她換藥、餵奶和照燈，一日只有3、4小時的休息時間，遂因過勞而發生意外，期望透過法律途徑解決是次糾紛。

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責任編輯：王明芳