  • 32°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疏忽照顧】金牌陪月湊B時疑瞌眼瞓　6日大女嬰摔落地下顱骨骨折

兒童健康 12:00 2021/09/15

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

內地一名陪月員，疑因打瞌睡將6日大女嬰摔到地上，導致BB頭骨骨折。

不少產後媽媽都會聘請陪月協助湊B，減輕負擔，不過要給予對方適當休息，以免意外發生。內地一名資深陪月懷疑照顧初生嬰兒時打瞌睡，將僅6日大的女嬰摔至地上，導致頭骨骨折和顱內出血。醫生表示即使女嬰現階段康復，亦恐怕會留有後遺症。

6日大女嬰跌到地上，頭部紅腫。（影片截圖）

陪月疑打瞌睡致女嬰摔地

綜合內媒報道，事發在湖北武漢，一名李姓女子在今年6月誕下女兒，特別聘請了一位擁有10年經驗的金牌陪月，貼身照顧自己和女兒。在女嬰出生後僅6日，一晚凌晨時分，媽媽在睡夢中突然聽到聲響，睜眼時看到女兒倒臥在地上，失去意識。

陪月抱著寶寶，她整個人坐在床上靠著床邊，然後她自己不小心睡著了，孩子直接從她身上掉到地上。我聽到咚一聲落地聲，睜開眼就看到，我寶寶已經趴在地上動也不動了。

最新影片：經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

    點擊圖片放大
    +3
    +2

日後恐出現癲癇後遺症

媽媽看到女嬰頭部有明顯紅腫，立即送女兒到醫院求醫。經檢查後，發現女嬰頭骨有多處骨折，並有顱內出血。由於女嬰年紀太小不適宜進行手術，醫生建議讓女嬰自行吸收顱內血塊，但同時提醒，即使現階段她完全康復，在8歲後恐怕會出現癲癇後遺症。

陪月公司指因過勞導致意外

事發後，媽媽多次與陪月公司協商，但雙方未能達成共識。目前女嬰頭部有一部分凹陷，令媽媽非常擔心這對女兒日後的影響。涉事的陪月公司負責人表示，對事件感到痛心，願意賠償一萬元醫藥費。

但公司同時指出，女嬰的黃疸指數高，陪月需要每兩小時為她換藥、餵奶和照燈，一日只有3、4小時的休息時間，遂因過勞而發生意外，期望透過法律途徑解決是次糾紛。

最新影片：反式脂肪堵塞心血管　營養師教看餅乾成分及標籤

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【月子住宿】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
13:21 2021/05/28
【月子住宿】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
【創業自強】餐飲生意失利夥酒店攻坐月服務　吸引空姐轉職陪月受外籍家庭歡迎
18:16 2021/05/18
【創業自強】餐飲生意失利夥酒店攻坐月服務　吸引空姐轉職陪月受外籍家庭歡迎
【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務
11:54 2021/03/18
【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務

你可能感興趣

【月子住宿】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
13:21 2021/05/28
【月子住宿】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
【創業自強】餐飲生意失利夥酒店攻坐月服務　吸引空姐轉職陪月受外籍家庭歡迎
18:16 2021/05/18
【創業自強】餐飲生意失利夥酒店攻坐月服務　吸引空姐轉職陪月受外籍家庭歡迎
【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務
11:54 2021/03/18
【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務
兒童健康 家庭關係 陪月員 骨折 後遺症 過勞 黃疸

最高瀏覽

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
12:59 2021/09/14
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
11:51 2021/09/14
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
19:11 2021/09/10
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊