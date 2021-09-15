【著數優惠】易賞錢年度No.1 Fun分賞　以1分搶優惠+碌卡贏100萬積分

▲ 易賞錢推出年度最大型推廣活動，每星期1分搶購優惠。（易賞錢提供）

由即日起至9月30日期間，易賞錢推出年度最大型推廣活動「年度No.1 Fun分賞」，為VIP及會員精選5大精采活動及豐富獎賞，隨時隨地積分當錢使。

1分FUN分搶︰會員可於推廣期內逢周二、四下午12時正登入易賞錢

App，以1分易賞錢積分免費搶超過35萬元禮品優惠，每個時段名額有限，先到先得，VIP會員更可提前30分鐘搶購優惠。

獎賞包括Haagen-Dazs單球雪糕電子禮券、MCL戲院2D電影電子禮券、adidas $100電子現金券及海逸君綽酒店$300電子現金券。

FUN分嘉年華︰會員可於推廣期內連續3個星期六於TASTE、屈臣氏及豐澤指定分店消費滿$180，玩遊戲贏總值高達25萬元豐富禮物，其中包括Dyson V7 Fluffy Plus直立式吸塵機、$500百佳/屈臣氏/豐澤電子現金券等，VIP會員更有機會享全單免找數。

FUN 分會員日︰易賞錢會於9月中旬首度推出「FUN分會員日」，會員

可於全綫百佳、屈臣氏及豐澤分店，近550個消費熱點盡享「積分當錢使」禮遇，可留意易賞錢facebook專頁。

Visa FUN分多重賞︰易賞錢與Visa合作，讓會員盡享屈臣氏（門市及網店）、豐澤門市、foodpanda 、ZALORA、adidas 網店及Klook 6個商戶精彩優惠。會員於商戶以Visa簽賬淨額滿$300，並成功完成兩宗合資格交易，可賺取高達3,500易賞錢積分。頭5名以Visa卡簽賬累積最高消費會員，更可瓜分100萬易賞錢積分。

記者︰黃依情