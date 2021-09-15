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【中秋裝飾】馬鞍山屋苑中秋節裝飾超似「奈何橋」　網民爆笑：盂蘭同中秋可一齊做節

健康 12:03 2021/09/15

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馬鞍山一個屋苑內的中秋裝飾與「奈何橋」及紙紮公仔十分相似，引起網民議論紛紛。

中秋節將至，不少商場屋苑都會設置應節裝飾點綴氣氛，但近日有網民發現，馬鞍山一個屋苑內的中秋裝飾，竟然與「奈何橋」及紙紮公仔頗為相似，一時引發網上熱烈議論，有人更笑稱「盂蘭同中秋都可以一齊做節」。

網上多個群組最近流傳照片，不約而同表示馬鞍山一個屋苑設置的中秋節應節裝飾，外型與中式殯儀的紙紮奈何橋及紙紮公仔十分相似。

從相片中可見，屋苑草地上擺放了一道橋型裝飾，並以黃色及粉紅色為主調，配有藍色及紅色花紋作襯色；另外還有一個紮著雙馬尾、穿著紅黃雙間的中國傳統服飾的嫦娥公仔，而公仔背後有「中秋」字式樣及月亮飾物作背景。點擊睇下圖：

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這個中秋節裝飾引來眾多網民熱烈議論，不少人留言都認同裝飾外型的確似紙紮，有人認為問題所在是由於配色出錯：「最出事係底黃藍框，標準衣紙配色」有網民就笑稱嫦娥公仔似紙紮：「有孟婆又有奈何橋！」另亦有網民留言稱：「夜晚影應該恐怖D」。

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責任編輯：羅嘉欣

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