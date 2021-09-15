【遺愛人間】13歲女突發急病致腦死亡　醫生爸媽忍痛捐器官救7人

▲ 13歲女突發急病致腦死亡，醫生爸媽忍痛捐器官救7人。

一個決定，足以挽救多條生命。內地一名13歲女孩因突發急病導致腦死亡，她父母的忍痛捐出女兒的器官，包括心臟、肝臟、眼角膜等，救助了7名病童，為其他家庭帶來希望。

根據《南方都市報》報道，13歲的崔紫昀是廣州市第七中學的學生，今年剛升上中二。9月1日開學當天，上午8時40分，崔爸爸突然接到學校通知，指「孩子出事了」，再次見到孩子時，已是在學校附近的醫院，身為心內科醫生的崔爸爸憶述：

當時看到孩子已處於深昏迷狀態，瞳孔已經散大固定...

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經過救治，崔紫昀的心臟、肝臟、腎臟等重要器官機能逐漸恢復正常，但大腦神經系統未能恢復，在轉到南方醫院深切治療部後，她腦水腫的情況仍然嚴重。

家人在悲痛中抱著渺茫的希望觀察了幾天，但最終奇跡並沒有發生，崔紫昀得大腦受損嚴重，最終被判斷為腦死亡。

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就在這樣的悲痛中，崔紫昀的家人抱著渺茫的希望觀察了數日，但最終奇跡卻沒有發生，崔紫昀被診斷為腦死亡。不過，由於女兒的其他器官還健康，本身都是從醫的父母，決定忍痛捐出孩子的器官。

在決定捐贈器官前，崔爸爸和崔媽媽一在考慮的問題是「孩子會不會願意」。他們表示，女兒生前自主獨立，平時對其他孩子亦照顧有加，故兩人認為女兒應該會同意。

這其實也算對社會盡一點義務...她馬上就要長大了，能給社會出一份力了，但這個節骨眼上突然沒了，大家都很難接受，但不接受也得接受。

器官捐贈手術於9月12日進行，崔紫昀捐出了心臟、肝臟、兩個腎臟及一對眼角膜，幫助了7名病童，其中5人更是重症患者。

手術當天，崔爸爸的手中，一直緊緊握著女兒生前用的手機，他用略有些顫抖的聲音說：

雖然難過，但也會為我們的孩子能有這麽大的作用，感到欣慰。

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責任編輯：羅嘉欣