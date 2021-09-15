【超級巨聲】王嘉儀跟許廷鏗同期出道　Sophy棄做律師為夢想不怕捱

▲ 王嘉儀參加了TVB首屆《超級巨聲》出道。（攝影：黃建輝）

麥浚龍（Juno）一向在音樂製作眼光獨特，早前跟謝安琪的3年合作暫告一段落，隨即公布簽下唱作人王嘉儀（Sophy）。形象鮮明的王嘉儀，09年自《超級巨聲》出道，早不是新人，走了近十年的獨立音樂路，Sophy坦言因為一個原因，開始了跟Juno的緣份。

王嘉儀在2009年參加了TVB首屆《超級巨聲》，跟許廷鏗是同屆參加，當時仍在求學階段的她，比賽後沒有考慮入，而選擇繼續升學就讀中文大學法律系，至畢業後，因仍對音樂滿有熱誠，始簽約至音樂監製趙增熹的獨立廠牌Bunny Eats Ltd.，之後並推出了苜張專輯《Sophrology》。

▲ 今年加入Juno的唱片公司團隊。（取自IG）

Sophy後來走上獨立音樂之路，試過眾籌方式推出專輯，又試過帶著作品獨個兒到台灣發展，至今年才終於遇上Juno，找到了「好歸宿」安頓下來。

王嘉儀稱一切都是緣份。「去年在台灣發展時，認識了Juno公司『幻‧國』的經理人，一直以來他們在音樂上風格及美學都十分喜歡，自己亦覺得時機適合，跟一個固定的團隊合作，希望可以讓作品的空間更闊。」

曾隻身赴台灣追夢

在音樂路上走了十年，Sophy坦言要遇到磁場相近的伯樂不容易，故她感激沿路上一直幫助過自己的每一個人。

去年隻身闖台灣，對王嘉儀也是人生轉捩點。「我出第二張EP《Quarter 》時，曾跟台灣音樂人合作，而作品亦有機會提名金音創作獎，以及獲邀出席音樂節，感受到當地音樂圈子的蓬勃，就想是否也可以到台灣發展一下呢？」

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同場加映：梁朝偉訪問

Sophy遂帶著自己的作品，嘗試去台北宣傳，因疫情影響，為免折返兩地隔離需時，故獨留當地了約一年。她回想：「這是自己首次一個兒離開住開的城市，去另一個地方生活，雖然以前到過紐西蘭留學，但也是跟同學一齊住，在台北卻是真真正正開始獨居生活。」

她憶述最初因語言及生活習慣不同，也有過不少挑戰。「試過深夜在家，孤獨感來襲，也會自問為何要一個人來台北，但有過有些經驗，自覺人長大，視野也有不同，正好這時候遇到了『幻‧國』經理人，才促成了今次合作，因此所有的選擇都不會是錯誤，有過經歷才會有新的一面呈現。」

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長大後放下執著

王嘉儀有著法律系畢業的學歷，但一度選擇了獨立音樂路，出於熱誠以外，自言個性也有執著一面。「自己性格是幾硬頸，別人說應該要怎樣才是正常，我偏要問為何不能做另一樣，好像當（商業）歌手，總有著許多教誨和規條，但我就想挑戰行另一條路，就算是碰壁，也是自己去行過，而這些經驗也一定會有得著。」

Sophy自覺現人長大，或許少了一點憤怒和偏執，卻不表示是妥協，只是希望能以更巧妙方法，把內心的思想透過作品呈現。

髮型：Toyo Ho

化粧：Janice Tao

造型：Somad

服裝：Anne sofie madsen@dmop

場地：谷Stage @dehub

記者：區家歷