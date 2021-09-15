【中秋節】康文署籲市民遵守限聚令及佩戴口罩　勿在場地煲蠟或放孔明燈

▲ 康文署籲市民勿在轄下場地煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾。（資料圖片）

下周二（21日）就是中秋佳節。康文署今日（15日）籲市民歡度中秋同時必須遵守有關禁止於公眾地方羣組聚集（限制是４人）及佩戴口罩的規例，亦切勿煲蠟或放孔明燈，保持地方整齊清潔。

署方指，籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化；又或把任何液體潑灑在熱蠟上。而蠟燭應放置在鐵罐或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。亦不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地；不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，可導致財物及設施損毀，確保在理想的環境歡度佳節。



署方又表示，將會調配人手於9月21日及22日在轄下場地，包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，籲在場人士必須遵守限制羣組聚集的相關法例，對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。若發現在康文署場地有煲蠟、放孔明燈個案或其他違例情況，可致電康文署熱線電話 2414 5555。



根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化；或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上；或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞；或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）；及根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為；或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2千元及監禁14天。署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

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責任編輯：余思嵐



