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【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國　爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善

娛樂 13:53 2021/09/15

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呂爵安應援車登陸美國。

人氣男團MIRROR的粉絲應援又再次衝出香港！早前陳卓賢（Ian）的英國粉絲為他送上火車站大型電視廣告、巴士站廣告。今次就輪到另一人氣成員呂爵安（Edan）的美國爵屎，他們同樣有心思及氣勢，為Edan的第二首單曲《小諧星》及《E先生連環不幸事件》在洛杉磯進行應援！

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

呂爵安美國應援車

名為「呂爵安（美加）後援會」的Instagram專頁公佈應援詳情，從帖文中所見，將會有一架大型流動屏幕車連環播放《小諧星》、《E先生連環不幸事件》、《Ignited》MV，活動當日會途徑美國洛杉磯荷里活大道，包括星光大道， Dolby Theater，TCL，Jimmy Kimmel Live等著名景點。

身處當地的爵屎都可參與其中，打卡、取應援物，感受為Edan應援、粉絲相聚所帶來的快樂，又可把MIRROR推廣到地界各地不同地方。

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海外爵屎行善

除了應援車外，美國爵屎推廣Edan歌曲也不忘行善，全球的粉絲更有份參與其中呢！

呂爵安美國fans club承諾，如果《E先生連環不幸事件》MV在10月31日或以前，官方YouTube頻道上的瀏覽人次超過1000萬，將捐贈15,000美金予美國及香港註冊慈善機構Silver Lining Missions，再轉贈山區及緬甸兒童。

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截至9月15日中午，《E先生連環不幸事件》MV現時的點擊率已超過800萬，對於一位樂壇新人而言已屬相當亮眼的成績，Edan更被視為今年新人獎的大熱門呢！

撰文 : TOPick柴犬出動

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