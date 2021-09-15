  • 33°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒迷注意】日本最大酒類網店酒虎首設荃灣快閃店　購物滿800元可免日本直送運費【內附連結】

休閒消費 13:16 2021/09/15

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

POP UP店設於荃灣R1店，客人可享酒虎網購優惠，選購$800或以上，便可免日本直送運費。(品牌提供)

日本最大規模酒類網店之一的酒虎，由熱門名酒到稀有酒款超過200款一鍵下單，日本直送府上。而今年更首次設POP UP STORE於荃灣的R1食品店，方便香港朋友可即時選購優質清酒，R1顧客亦可享酒虎網購優惠，選購$800便可免日本直送運費(原價需訂購$1,500或以上)。

日本最大規模酒類網店之一的酒虎，由熱門名酒到稀有酒款超過200款一鍵下單，直送府上。(品牌提供)

酒虎秉持5大原則，其優質服務包括：

1.日本公司直營

酒虎於2016年1月成立，主打香港及其他亞洲地區市場，現時已經成為日本最大規模之一的跨國酒類網店。海外顧客只需要在網店動動手指，美酒便從日本直送府上，訂單達到一定金額更可免運費，足不出戶便能完成。

2.稀有酒品選擇多

酒虎供應來自約60間不同酒藏， 200種的酒款，包括日本酒、梅酒等。不只是熱門名酒，更有特色地酒可供選購，當中不乏稀有酒品，種類比起一般日本酒專門店更齊全。

蓬萊 大吟釀極意傳$328：2020 The Fine Sake Awards Japan Premiu獲得大吟釀部門金獎以及Monde Selection 最高金獎。(品牌提供)

3.正貨保證

由於酒虎是直接與百年老牌日本酒代理店合作，因此皆有正品保障，而且保證貨品必定為一年以內出產的新鮮品，安心安全。

4.價格貼近日本原價

酒虎在商品的價格調節上亦是下足苦功，務求能讓香港顧客用最貼近日本原價價錢買到心頭好。

5.專家教授清酒知識

最後，酒虎深知香港人對日本酒的喜愛，更會於社交平台舉辦關於清酒知識的活動，邀請專家教路，加深顧客對日本酒的認識，同時並深入了解顧客的喜好及需要。

賀茂鶴特製GOLD $268：酒莊代表作，採用廣島縣北部高原產酒米及寒冬時獲取的伏流井水釀造，香氣優雅，味道芳醇。(品牌提供)

詳情可按此酒虎連結

*R1顧客可享酒虎網購優惠，選購$800或以上，便可免日本直送運費。(原價需訂購$1,500或以上)或到R-1親自選購，地址：荃灣荃華街3號 悅來坊B112A&B舖

查詢：9062 6007

記者：郭秀芳

相關文章

【2021中秋節】香港天際萬豪酒店親子中秋宅度假　做小小太空人模擬探月體驗【附預訂連結】
13:13 2021/09/09
【2021中秋節】香港天際萬豪酒店親子中秋宅度假　做小小太空人模擬探月體驗【附預訂連結】
【2021中秋節】觀塘海濱巨型發光月亮浪漫打卡　睇光影show投射動畫故事親子同樂
11:35 2021/09/10
【2021中秋節】觀塘海濱巨型發光月亮浪漫打卡　睇光影show投射動畫故事親子同樂
【清酒住宿】米芝蓮一星逸東軒推限定清酒住宿體驗　歎八道菜配七款清酒享日式風情【內附連結】
11:52 2021/08/31
【清酒住宿】米芝蓮一星逸東軒推限定清酒住宿體驗　歎八道菜配七款清酒享日式風情【內附連結】

你可能感興趣

【2021中秋節】香港天際萬豪酒店親子中秋宅度假　做小小太空人模擬探月體驗【附預訂連結】
13:13 2021/09/09
【2021中秋節】香港天際萬豪酒店親子中秋宅度假　做小小太空人模擬探月體驗【附預訂連結】
【2021中秋節】觀塘海濱巨型發光月亮浪漫打卡　睇光影show投射動畫故事親子同樂
11:35 2021/09/10
【2021中秋節】觀塘海濱巨型發光月亮浪漫打卡　睇光影show投射動畫故事親子同樂
【清酒住宿】米芝蓮一星逸東軒推限定清酒住宿體驗　歎八道菜配七款清酒享日式風情【內附連結】
11:52 2021/08/31
【清酒住宿】米芝蓮一星逸東軒推限定清酒住宿體驗　歎八道菜配七款清酒享日式風情【內附連結】
清酒 商品 食品 荃灣 香港 日本 社交平台

最高瀏覽

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
12:59 2021/09/14
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
11:51 2021/09/14
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊
19:11 2021/09/10
【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊