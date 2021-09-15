【清酒迷注意】日本最大酒類網店酒虎首設荃灣快閃店　購物滿800元可免日本直送運費【內附連結】

▲ POP UP店設於荃灣R1店，客人可享酒虎網購優惠，選購$800或以上，便可免日本直送運費。(品牌提供)

日本最大規模酒類網店之一的酒虎，由熱門名酒到稀有酒款超過200款一鍵下單，日本直送府上。而今年更首次設POP UP STORE於荃灣的R1食品店，方便香港朋友可即時選購優質清酒，R1顧客亦可享酒虎網購優惠，選購$800便可免日本直送運費(原價需訂購$1,500或以上)。

▲ 日本最大規模酒類網店之一的酒虎，由熱門名酒到稀有酒款超過200款一鍵下單，直送府上。(品牌提供)

酒虎秉持5大原則，其優質服務包括：

1.日本公司直營

酒虎於2016年1月成立，主打香港及其他亞洲地區市場，現時已經成為日本最大規模之一的跨國酒類網店。海外顧客只需要在網店動動手指，美酒便從日本直送府上，訂單達到一定金額更可免運費，足不出戶便能完成。

2.稀有酒品選擇多

酒虎供應來自約60間不同酒藏， 200種的酒款，包括日本酒、梅酒等。不只是熱門名酒，更有特色地酒可供選購，當中不乏稀有酒品，種類比起一般日本酒專門店更齊全。

▲ 蓬萊 大吟釀極意傳$328：2020 The Fine Sake Awards Japan Premiu獲得大吟釀部門金獎以及Monde Selection 最高金獎。(品牌提供)

3.正貨保證

由於酒虎是直接與百年老牌日本酒代理店合作，因此皆有正品保障，而且保證貨品必定為一年以內出產的新鮮品，安心安全。

4.價格貼近日本原價

酒虎在商品的價格調節上亦是下足苦功，務求能讓香港顧客用最貼近日本原價價錢買到心頭好。

5.專家教授清酒知識

最後，酒虎深知香港人對日本酒的喜愛，更會於社交平台舉辦關於清酒知識的活動，邀請專家教路，加深顧客對日本酒的認識，同時並深入了解顧客的喜好及需要。

▲ 賀茂鶴特製GOLD $268：酒莊代表作，採用廣島縣北部高原產酒米及寒冬時獲取的伏流井水釀造，香氣優雅，味道芳醇。(品牌提供)

詳情可按此酒虎連結

*R1顧客可享酒虎網購優惠，選購$800或以上，便可免日本直送運費。(原價需訂購$1,500或以上)或到R-1親自選購，地址：荃灣荃華街3號 悅來坊B112A&B舖

查詢：9062 6007

記者：郭秀芳