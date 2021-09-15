【清酒迷注意】日本最大酒類網店酒虎首設荃灣快閃店 購物滿800元可免日本直送運費【內附連結】
日本最大規模酒類網店之一的酒虎，由熱門名酒到稀有酒款超過200款一鍵下單，日本直送府上。而今年更首次設POP UP STORE於荃灣的R1食品店，方便香港朋友可即時選購優質清酒，R1顧客亦可享酒虎網購優惠，選購$800便可免日本直送運費(原價需訂購$1,500或以上)。
酒虎秉持5大原則，其優質服務包括：
1.日本公司直營
酒虎於2016年1月成立，主打香港及其他亞洲地區市場，現時已經成為日本最大規模之一的跨國酒類網店。海外顧客只需要在網店動動手指，美酒便從日本直送府上，訂單達到一定金額更可免運費，足不出戶便能完成。
2.稀有酒品選擇多
酒虎供應來自約60間不同酒藏， 200種的酒款，包括日本酒、梅酒等。不只是熱門名酒，更有特色地酒可供選購，當中不乏稀有酒品，種類比起一般日本酒專門店更齊全。
3.正貨保證
由於酒虎是直接與百年老牌日本酒代理店合作，因此皆有正品保障，而且保證貨品必定為一年以內出產的新鮮品，安心安全。
4.價格貼近日本原價
酒虎在商品的價格調節上亦是下足苦功，務求能讓香港顧客用最貼近日本原價價錢買到心頭好。
5.專家教授清酒知識
最後，酒虎深知香港人對日本酒的喜愛，更會於社交平台舉辦關於清酒知識的活動，邀請專家教路，加深顧客對日本酒的認識，同時並深入了解顧客的喜好及需要。
詳情可按此酒虎連結
*R1顧客可享酒虎網購優惠，選購$800或以上，便可免日本直送運費。(原價需訂購$1,500或以上)或到R-1親自選購，地址：荃灣荃華街3號 悅來坊B112A&B舖
查詢：9062 6007
記者：郭秀芳