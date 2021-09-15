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【堅強媽媽】丈夫腦癌病逝1年幼女同患癌　單親媽伴愛女面對化療：一起撐下去

親子 12:55 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

澳洲一名媽媽去年經歷丈夫患腦癌離世，近日又發現1歲女兒患上罕見骨癌。

喪夫之痛尚未撫平時，便要面對愛女病重，令媽媽感心酸。澳洲一名媽媽去年經歷丈夫患腦癌離世，近日又發現1歲女兒患上罕見骨癌，病情更在一日內惡化。所幸母女得到熱心網民支持，眾籌約63萬港元醫藥費。

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最新影片：男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心

丈夫去年病逝

綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯州一名媽媽Brooke Bretherton，其丈夫Joel在2006年患上腦癌，經治療後一度康復，去年誕下女兒Peachy。原以為一家三口從此過上幸福生活，Joel卻在女兒出生不久後癌症復發，在去年7月病逝。

憾事接連發生，在丈夫逝世一年後，1歲女兒Peachy患上罕見骨癌。Brooke發現女兒背部有腫塊，求醫後證實患上「尤因氏瘤」（Ewing’s Sarcoma Cancer），屬罕見骨癌，需接受化療及手術。

媽媽續指女兒病情在一天內迅速惡化，令她感震驚，指上天像是跟她開玩笑一樣：

她原本在跳舞，但第二天連路也不能走。

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伴女兒面對化療

Peachy目前在布里斯本兒童醫院接受藥物治療，將展開為期9個月的化療。喪夫之痛尚未平復，媽媽坦言害怕再次失去至親，指自己會一直陪伴在女兒身旁，一同面對化療，望女兒盡快康復。她表示看着女兒的笑臉，就是支持下去的動力，相信兩母女定能度過難關。

友人為兩母女在網上眾籌醫藥費，獲熱心人士響應，籌得約63萬港元，解決燃眉之急。

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責任編輯：王明芳

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