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【母乳面膜】新手媽見初生B生痘痘　自製母乳Mask護膚消退紅腫

兒童健康 13:06 2021/09/15

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家長需要悉心護理嬰兒的幼嫩皮膚，外國有新手媽媽因見BB生痘痘，於是自製母乳面膜，幫孩子護膚。她把影片上載至社交平台，吸引逾420萬觀看次數，有人認為這是媽媽與孩子建立聯繫的可愛方式，但也有人擔心面膜若遮到孩子的口鼻，會有危險。

美國一名新手媽媽Linh Ta早前發現初生兒子臉上長了紅疹，疑為「新生兒痤瘡」，她忽發奇想，為孩子敷面膜急救，沒想到紅疹慢慢消退，效果不錯。她在TikTok分享為孩子製作母乳面膜，從影片可見，她將一塊乾淨、無菌的面膜浸入母乳中，待面膜吸收母乳後，再把它敷上孩子的臉上。

寶寶敷上面膜後，樣子看起來十分舒適，而且感覺潤澤保濕，

我製作面膜純粹是無聊，為了找點樂子。我是第一次當媽媽，所以我邊做邊學。

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影片吸引大批網民觀看，有人直言「太可愛了」，認為這是母親與孩子建立親密連結的方法，甚至笑言要為孩子訂一個「寶寶美容日」。不過，亦有網民家長表示，寶寶的痘痘是在出生時，從媽媽那裡得到的荷爾蒙，因此痘痘慢慢會自行消退，毋須刻意處理。

台灣的兒科醫生王韋力過往曾撰文指，遇到不少嬰兒頭上長滿小紅疹與膿皰，也是新生兒很常遇到的皮膚問題，是「新生兒痤瘡」，又或稱為「新生兒粉刺」或「嬰兒青春痘」，臨床上大5個嬰兒就有1個會發生。這是跟脂漏性皮膚炎成因類似，是皮脂腺分泌旺盛導致，大多4到6個月前就會痊癒，通常溫水洗淨多餘油脂即可，一般也不會留下疤痕，千萬不要弄破膿皰，容易細菌感染變成蜂窩性組織炎。

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責任編輯：王明芳

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