【思家大戰】蘇志威14歲細女天生明星相　上節目騷長腿被指似龔嘉欣

李思捷主持及監製的《思家大戰》早前在TVB官方社交網進行第二個星期「思家觀眾大戰」，陳豪獲100位台前幕後選為「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」第一位。

結果公布後，即有大批網民及藝人留言或指出陳豪種種Nice行徑，包括陸浩明感動留言指陳豪曾「幫他手截停巴士」、龔嘉欣指陳豪「半夜炒定咖啡豆慰勞北上開工台前幕後」、網民留言指陳豪「同女仔影相會烏低身就人」及「有求必應」等。

據悉，第三輪「思家觀眾大戰」問題將於本周日（9月19日）與《思家大戰》第3集同步公布。

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劉小慧女兒散發少女味

本周日晚播出的《思家大戰》第3集嘉賓有蘇志威、劉小慧、二人細囡Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「SoHea自由行」隊，以及胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊，兩隊除為爭答民調答案「語出驚人」，韋綺姍及胡渭康更大展歌喉高歌《相逢何必曾相識》。

正所謂「青出於藍」，蘇志威及劉小慧細囡Ina今年14歲，不但舉手投足含羞答答散發少女味，盡得媽咪真傳白淨又漂亮的她，更擁有長腿，感覺似少女版龔嘉欣。

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Ina在思捷要求下竭力演唱爸爸所屬組合草蜢的首本名曲《失戀》，雖然全程笑多過唱，又經常忘詞，但可愛樣子成為全晚焦點。

除了細囡搶晒Focus，蘇志威家族更破天荒地兩度「清版」答中所有民調答案，令思捷及全場觀眾嘆為觀止。

▲ 新秀隊擺姿勢以示聲威。

估梅艷芳金曲高難度

今集的超級高難度題目為「講一首梅艷芳嘅歌」，雖然上榜民調答案有8首，但一眾嘉賓卻一直猜不中，錯估曲目包括《赤的疑惑》、《脂脂扣》、《心債》及《交出我的心》，其中《心債》未有上榜連思捷亦大感愕然。

估了一輪後，最終頭五位民調答案竟完全沒有人估中，想知100位接受民調人士心目中的梅姐經典歌曲第一位是哪首曲？

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