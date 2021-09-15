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【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓　8伙涉兇殺案可免租最多1年

社會 12:44 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新一期特快公屋編配計劃，周五起開始揀樓。（資料圖片）

房屋署今（15日）公布，今期「特快公屋編配計劃」錄6.08萬宗申請，較去年6.27萬宗減少3%，當中逾半數屬於一人申請。房屋署稱9月17日起分批邀請申請人揀選單位，首輪是二人或以上家庭申請者。

房署網頁顯示，首批至少1,426個單位可供選擇，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少8伙，以前曾捲入兇殺案。

其中去年9月，葵涌邨映葵樓低屠戶發生倫常慘案，46歲母親疑用膠枱布，勒斃21歲中度智障長子，之後母親疑割脈自殘。死者13歲胞弟疑目擊事發經過，報警揭發事件。涉事單位面積約427呎，月租3,606元。

另外2018年11月，石硤尾南山邨南樂樓一個單位，男戶主疑妻子另結新歡「被綠帽」，於家中爭吵後，男戶主疑持生果刀連插妻子多刀，結果女事主送院搶救後不治。涉事單位面積約355呎，月租2,104元，設8個月租金優惠。

首批可供揀選涉兇案的凶宅資料：

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記者：吳卓峰

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