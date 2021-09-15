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【行走中CD】楊千嬅成內地真人騷常客　《我們的歌》跟林子祥同組鬥歌藝

娛樂 13:15 2021/09/15

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林子祥跟楊千嬅將同演出真人騷節目。

近年主力在內地發展的楊千嬅，成為各類綜藝節目的常客，繼早前參演《一個人的演唱會》、《做家務的男人3》等節目後，楊千嬅最近就預告會亮相另一內地音樂真人騷節目《我們的歌3》，節目中不乏其他資深歌手同台演出。

內地真人騷節目不斷開拍，不少資深藝人都成為被招攬對象，早前《披荊斬棘的哥哥》邀來張智霖、陳小春、黃貫中、張晉、謝天華等港星，在內地亦成為話題。

《我們的歌3》於本周日播出。

【做家務的男人】跟丁子高齊落田體驗生活　楊千嬅經歷三失後對人生反思

近日另一音樂節目《我們的歌3》公布演出單位，香港樂壇殿堂級數的林子祥亦罕有加入演出真人騷，節目中有不少資深歌手演出，包括天后級的楊千嬅，聯同齊秦、薛之謙等人同被節目編入前輩組，將跟年輕組的成員周興哲、張碧晨、楊芸晴、胡夏及錘娜麗莎參賽。

同場加映：梁朝偉訪問

昨日節目播出預告片，現年73歲的林子祥，拿著啞鈴舉起，十分老當益壯，阿Lam並以名曲作介紹：「男兒當自強，做個真好漢！我的音樂跟你常相伴！」

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林子祥罕見演真人騷

林子祥入行逾40年，80年代唱過不少膾炙人口的金曲，如《似夢迷離》、《每一個晚上》等，半退休的阿Lam，亦少有亮相內地節目，故今次現身真人騷，都令不少網民期待。

而楊千嬅則十分積極參加內地綜藝節目，今年6月在內地音樂節目《為歌而讚》演出，跟後輩歌手余佳運合唱譚詠麟金曲《一生中最愛》，內地歌迷對千嬅唱功激讚，更封為「行走中的CD。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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