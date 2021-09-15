【永別愛妻】新婚確診癌末拍片記錄抗癌誌　堅強女生終年29歲︰留下快樂給家人

▲ 內地一名女生新婚不久確診癌末，她在剩生拍片記錄抗癌誌，日前不敵病魔終年29歲。

生命無常，內地一名女生約在2年前新婚不久確診肺癌末期，被醫生估計剩下數個月命，女生沒有自我放棄，積極對抗癌魔，更以「霍九九」之名開始拍片記錄剩下的美好生活，希望為家人最愛留下快樂的回憶。抗病約2年，霍九九於9月12日不敵病魔逝世，終年29歲。

新婚不久確診癌末

綜合內地傳媒報道，遼寧瀋陽一名女生以「霍九九」之名開設了抖音帳號，「九九」寓意是「活得長長久久」。據悉，霍九九因為咳嗽發燒去醫院檢查，檢查結果是疑似有惡性腫瘤，及後確診為肺癌末期，當時她新婚只有約3個月。面對如此的噩耗，儘然她抱有很多不捨，但決定面對現實。她在2020年6月19日，以「霍九九」之名，在抖音發布了第一條影片，希望在餘下的日子，把自己最開心的一面記錄下來，留給家人。

▲ 內地一名女生以「霍九九」之名拍片記錄抗癌日誌。（網上圖片）

為家人留下美好回憶

霍九九活在當下，不時與丈夫、家人去旅行，去海邊、露營、行古城等，展示開心的一面，在人前不像末期癌症患者。她只有真的撐不住的時候才會展示病況，希望集氣為自己打氣。她努力拍下開心生活影片的背後藏有感人的目的。

這樣即使將來不在了，他們再去翻看，也不至於那麼難過。

除了愛四處親親大自然之外，霍九九熱愛音樂，當飽受病痛折磨時，她會彈吉他、唱歌、聽音樂等方式來對抗癌魔。她曾在參加河南雲台山音樂節，跟樂隊同台合唱，在生前一嘗表演搖滾樂。

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不敵癌魔終年29歲

不幸地，無情的癌魔最終奪去了霍九九的生命。其丈夫日前發布訃告，愛妻已於9月12日晚上11時50分離世。藉此訃告，丈夫亦感謝親朋好友、醫護人員兩年來的照顧，感謝網友的關心。

在與癌症鬥爭的兩年中，九九一直以豁達樂觀的積極人生態度面對生活，積極配合治療。抗癌決心從未改變過，努力把歡笑、坦然的生活記錄給大家。

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▲ 丈夫發布訃告，霍九九於9月12日晚上11時50分離世。（網上圖片）

丈夫跟同時公開他跟妻子最後的對話，在訊息對話截圖中，見到霍九九直到生命的最後一刻，仍然堅強樂觀，將自己比喻成電話，表示生命「沒電了」要關機。她跟老公說︰「我躺在床上不行的時候，我就說我關機啦！」，她希望丈夫回說「恢復出廠設置」，希望妻子的人生可以重來，有緣再見。網民看到2人的最後對話，無不感動又心痛。

▲ 霍九九與丈夫最後的對話。（網上圖片）

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責任編輯：王明芳