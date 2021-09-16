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【窩心女兒】79歲媽媽不識字看不明服藥劑量　貼心女兒藥盒畫上簡單圖案助理解

親子 11:10 2021/09/16

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內地一名孝順女因年邁媽媽不識字，在藥盒上畫上簡單圖案助她服藥。

老人家年紀大體弱多病，可能要每日吃藥，如果不識字的話，服藥上會有困難。內地一名孝順女兒因年邁媽媽不識字，無法理解服藥指引，於是她靈機一觸在每個藥盒上畫上簡單圖案，助媽媽理解，方法獲網民大讚。

綜合內媒報道，江蘇鹽城市一名女子，其79歲媽媽因為年輕時沒有讀過書，故不識字。惟媽媽每日都需要服藥，而每種藥均有不同的服藥指引，令到她在理解上有困難。

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藥盒畫上相應圖案

女兒靈機一觸，想到在每個藥盒上畫上不同的圖案，以代表吃藥的時間及劑量。太陽代表早上、月亮代表晚上，而「中」字代表下午。同時在相應的符號下，畫上圓圈的數量，代表需服用藥丸的粒數。

一看到圖她（媽媽）就能知道，是應該吃幾粒，甚麼時候吃，這樣比較形象化。

    點擊圖片放大
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在女兒悉心教導下，媽媽現時每日都能夠自行按時、正確地服藥。女兒其後在網上分享教媽媽吃藥的過程，獲網民大讚「太有愛了！」

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責任編輯：王明芳

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