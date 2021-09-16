【補血湯水】每8名港人有1人攜帶地中海貧血基因　中醫推介南瓜素湯補氣血改善頭暈【附做法】

▲ 中醫推介補氣血湯水，緩解疲累及頭暈等貧血症狀。

貧血問題困擾不少女生，若屬地中海貧血症，則更易疲累，甚或引發併發症。根據地中海貧血兒童基金的最新數據，香港每8人就有1人為地中海貧血基因攜帶者。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁指，輕型地中海貧血症很普遍，雖然地貧基因不能逆轉，但可對症下藥，為此她推介一款湯水，有助改善氣血虛弱等症狀。

梁醫師指，地中海貧血是一種遺傳性血液疾病，由於基因缺損令患者無法產生足夠的正常血色素，造成不同程度的貧血。重型地中海貧血患者需要長期輸血；中型地中海貧血患者脾臟腫大，有可能要切除或服食除鐵藥物。部份輕型地中海貧血患者終身沒有症狀，部份患者則可能因為貧血而容易疲勞。

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她解釋，貧血屬於血虛範疇，一般以補養氣血及調理脾腎為主。若有容易頭暈、心悸、面色偏白、嘴唇色淡、皮膚乾燥等血虛症狀，適量飲用補氣養血的湯水有助改善情況。若情況嚴重或持續，宜諮詢註冊中醫師治理。

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南瓜紅豆腰果素湯

她推介南瓜紅豆腰果素湯，有助養血強身，紓緩心悸、頭暈、睡眠差等症狀。其中紅豆性平，能補血和胃，紓緩集中力不夠、氣血虛弱等症狀，適合各類體質人士服用。

材料：南瓜半個（約800克）、紅蘿蔔2根、紅豆30克、腰果30克、花生30克、紅棗4枚

做法：

1. 把所有材料洗淨；木瓜及南瓜去皮去籽、切塊；腰果先以白鍋炒香備用。

2. 鍋中加入約2500毫升水，放入全部材料，以武火煮至水滾後，改為文火煮約2小時，加鹽調味即成。

備註：體質偏熱人士不宜經常飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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責任編輯：黃泳欣