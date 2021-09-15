【入稟收地】租賃將軍澳地皮被指違約　科技園公司入稟向蘋果印刷公司收地

▲ 科技園入稟向蘋果日報印刷公司收地。（資料圖片）

管理工業邨的香港科技園公司，早前指《壹傳媒》附屬公司於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓的運作涉多項違規行為。香港科技園公司日前入稟高等法院，指作為承租人的蘋果日報印刷有限公司違反契約，要求法庭頒令交出地皮，以及禁制將有關地皮轉讓予第三者，並須作出賠償。

原告香港科技園公司，答辯人蘋果日報印刷有限公司。

入稟狀指，雙方於1999年5月25日就將軍澳駿盈街8號地皮簽訂租賃契約，由原告作為出租人，答辯人則為承租人。

原告於2021年6月23日透過律師去信答辯人，指答辯人違反租賃契約，並聲明答辯人於同年8月6日透過律師發出的退租通知書無效，並要求答辯人交回地皮予原告。

原告又要求法庭頒令，禁制答辯人轉讓地皮予第三者，並要求答辯人根據契約條款，由違反契約當日開始計算，每天向原告支付13,575元額外費用，並須作出賠償，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧