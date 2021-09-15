【港鐵優惠】港鐵今午2時派發46,000張商場電子優惠券　4分鐘內全清

▲ 港鐵下午派發商場電子優惠券。（資料圖片）

港鐵表示，港鐵商場同全港市民一齊迎接中秋佳節，將會今日9月15日限時派發45,000張HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券及1,000張HK$500港鐵商場時裝及美容電子優惠券，總值高達港幣500萬。

記者於下午2時登入地鐵MTR Mobile程式，一度出現「系統正在繁忙，請再嘗試」字句。大約在下午2時3分，系統顯示可換領數量為0。

▲ 記者登記時，系統出現正在繁忙字句。（MTR Mobile程式截圖）

MTR Mobile登記用戶在今日（15日）下午2時起，按以下方法領取港鐵商場電子優惠券。每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券一次，有關步驟如下：

步驟1: 點選「我的獎賞」

步驟2: 「禮遇」内點選「一Click即搶！港鐵商場 HK$100 指定類別電子優惠券 (消費滿$400減$100)*」或「一Click即搶！港鐵商場 HK$500 時裝及美容電子優惠券 (消費滿$2000減$500) ^」

步驟3: 點選「立即領取」

成功搶到後畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將會喺24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

港鐵商場HK$100 指定類別電子優惠券以下商場使用:

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別參與商舖消費滿HK$400方可作HK$100使用，有效日期為2021年9月15日至10月10日。

港鐵商場HK$500 時裝及美容電子優惠券以下商場使用

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別參與商舖消費滿HK$2,000方可作HK$500使用，有效日期為2021年9月15日至10月10日。

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記者：伍瑋瑋