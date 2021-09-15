【疫苗接種】陳肇始到疫苗接種中心視察長者打針　籲未打針市民盡快接種

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港疫苗接種計劃進行得如火如荼，不過長者的接種率仍然偏低。食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）到訪位於香港中央圖書館的社區疫苗接種中心，視察約100名長者接種新冠疫苗；而公務員事務局局長聶德權亦指，當局會加強宣傳推廣，鼓勵他們打針，亦希望長者的家人明白為保護長者，有需要接種。



今日有約100名長者參與由中西區民政事務處、香港潮州商會和醫護誠信同行合辦的接種活動。當中醫護誠信同行的醫生特別為參與活動的長者在接種疫苗前安排健康講座，以增加他們對接種疫苗的信心和讓他們更了解疫苗的保護作用。陳肇始表示十分高興看到長者們在講座上就接種疫苗踴躍發問。

她又指，本港疫情大致穩定，惟全球情況依然嚴峻，尤其變種病毒肆虐，認為不可單靠年輕市民接種疫苗來保護長者。

我們現時最擔心的，就是長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，他們一旦受到感染，病情惡化、甚至死亡的比率都相當高。我們不可單靠年輕市民接種疫苗來保護長者，最穩妥和有效的方法，是長者亦接種疫苗，以保護自己。

她續說，除了在疫苗接種中心和私家診所可以接種新冠疫苗外，衞生署的長者健康中心、醫院管理局，以及地區康健中心，都有提供及不斷優化為長者接種新冠疫苗的服務，並呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想盡快接種疫苗。

另外，公務員事務局局長聶德權 今早出席立法會工務小組委員會會議後，指 長者的接種率相對較低，當局會加強宣傳推廣，鼓勵他們打針，亦希望長者的家人明白為保護長者，有需要接種。

他說，當局已在18區起動，包括透過舉行健康講座、醫療諮詢和即場打針的安排，協助長者接種疫苗，未來陸續在每一區也會有這些接種疫苗的安排。另亦會繼續在商場、屋邨安排同類型的活動，方便市民特別是長者在無需預約情況下，可以接種疫苗。

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責任編輯：郭詩詩