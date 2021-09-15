【怒火】陳家樂霸氣演出受讚　難忘《保持通話》被陳木勝加戲份

▲ 袁富華、陳家樂、楊天宇出席慶功宴。

謝霆鋒、甄子丹主演《怒火》於香港票房後勁持續，直逼2500萬大關，榮登2021年最賣座香港電影；內地亦連續28日橫掃票房冠軍，目前累積票房破12億人民幣，同時更獲四大國際性影展肯定，接連入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節。

《怒火》日前舉行叫慶功宴，演員呂良偉、陳家樂、袁富華、盧惠光、林國斌、楊天宇、胡子彤、張文傑、李凱賢、周祉君，聯同英皇藝人李靖筠、曾樂彤、艾妮、馬思惠、張娜、黎峻一同出席。

陳家樂在《怒火》以上司身分呼喝甄子丹，展示罕見霸氣，家樂笑言：「我收到很多觀眾反應，大家都說想不到我會演繹這類角色，我要再一次多謝陳木勝導演，他安排我特別客串，埋位前給了很多意見，本來只是喝凍飲，導演即場建議，不如我咬住飲管，會更加入型入格，又不斷鼓勵我要放膽，不要害怕甄子丹，因為角色的氣場要壓住他！」

▲ 家樂難忘導演賞識。

家樂從影首部作品，正是陳木勝執導的《保持通話》，多年後再度合作《怒火》，家樂視為一次難能可貴的緣份：「導演想找我演另一個戲分較多的角色，無奈撞期未能演出，當時覺得好遺憾，一直認定導演帶我出身，當年參演《保持通話》，原定得一場戲，導演認為我可以勝任演大S（徐熙媛）的弟弟，人生第一次演戲，就能夠在參與這麼一部大製作，還可與影帝劉燁對戲，真是非常感激導演！當《怒火》拍到尾聲，導演又再問，我能否客串一場戲，當然是樂意之至！」

為向陳木勝導演致敬，《怒火》片末特別剪輯導演在拍攝現場的珍貴彩蛋片段，牽動不少觀眾情緒，家樂亦直言看到眼濕濕：「我在戲院看戲時，見到很多觀眾哭了，我也深受感動，片段中出現整個拍攝過程的點滴，導演帶給工作人員很多歡樂與正能量，我真的非常懷念他！」

▲ 胡子彤、林國斌、呂良偉和盧惠光。

在《怒火》突出表現的楊天宇（Angus），最近正為首次擔正的新片《裡應外合》進行地獄式特訓，並需配合特定的飲食餐單，初見fit到漏的鋼條身形，Angus謙言仍要繼續努力。

《怒火》電影在內地和香港賣座，戲中演員分別拍下短視頻呼籲觀眾繼續支持，袁富華表示：「雖然我的角色要被人打，頸項更要纏上炸彈，一直跪著，但出來效果真的好好，這個要歸功於《怒火》台前幕後的認真態度，最重要多謝陳木勝導演，希望《怒火》繼續衝衝衝，票房一直衝上去！」