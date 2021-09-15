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【i.SWIM】潺仔王智騫為拍新劇健身　操肌迎戰MIRROR呂爵安邱士縉

娛樂 13:50 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

24歲的王智騫參演ViuTV青春劇《i.SWIM》。

以游泳為題的ViuTV青春劇《i.SWIM》已於8月下旬開拍，演員名單相繼曝光，繼MIRROR成員Edan呂爵安、Stanley邱士縉及新晉男神Jeffrey魏浚笙落實演出後，曾參演電影《熱血合唱團》、現年24歲的小鮮肉王智騫Martin亦宣布參演。

為迎合角色，Martin最近更積極操肌，由昔日的「潺仔」，搖身成為六舊腹肌男，實行唔打得都睇得的路線。

地獄式操肌

Martin自言向來不太熱愛運動，但應今次角色需要，兩個月來「瞓身」操肌：「今次角色要望落去有少少線條，游水訓練時見到其他演員都好Fit，感覺上有啲對比，唔想拖垮人哋，所以嗱嗱聲跑去做Gym，每星期操3至4日，主要操胸、膊及腹，再配合飲食，少糖少油，主要食雞胸、西蘭花、三文魚，低卡低脂。」

自嘲沒運動天分的Martin又表示：「人哋做Gym可能操幾日就明白啲動作點做，我就要操近兩星期先明白；記得初初開始做Gym，做完熱身再去做機，做完真係有啲暈同作嘔，所以初初我都以為自己會唔係好得，但身邊教練嘅逼迫下，Keep住撐落去，好彩而家有啲成績。」

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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