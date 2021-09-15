【校長專欄】小一自行派位交表3大選校考慮　將循校長：全人教育裝備孩子應對未來

▲ 校長認為，為孩子選最適合的學校，就是最好的學校。

報讀來年小一的自行分配階段將於2021年9月20日（一）展開，屆時家長需填好申請表格，再將申請表格及相關的文件送交心儀的學校。作為家長，應該如何為小朋友選擇一間未來六年就讀的小學呢？很多家長參與本校簡介會的時候，也在問怎樣才算是一間合適自己孩子入讀的學校呢？

家長首先要考慮的是學校辦學的理念是甚麼？是培養孩子進入以前的世界？還是現在的世界？抑或是未來的世界呢？細心想一想，孩子在2022年入讀小一，六年小學生活，六年中學生活，四年大學生活，孩子畢業的時候是2038年，那時世界是怎麼樣呢？沒有人能知道。既然如此，家長應該考慮的是，選擇一間盡早裝備好孩子面對未來世界的學校。正如杜威所講：「教師的任務不是預備孩子進入以前的世界，也不是現在的世界，而是他們將來的世界。」

而將來的世界需要的是甚麼人才呢？教育2.1的一群教育學者提出教育是要使愛教育的人有充實的學識，全面的素養和健康的價值。或者家長在為小朋友選校的過程中，這三項會否成為其中的考慮呢？更簡單地說，全人發展是否家長選校的一個重要考慮呢？

▲ 新學年剛開始，小一自行派位也即將交表。（學校提供）

充實的學識

不是要把全部的時間、精力或安排全放在學生知識的學習上。學習過程中，更加要留意的是學習動機不被磨滅。在小學應該做到的是鞏固學生的基礎知識。有了良好的基礎知識，才能提升學生將來的學習。良好的中、英文基礎的能力，就是為他們將來的學習提供有效的工具。

另外，更重要的是保存孩子想不斷學習的意欲。故此，家長在選學校的時候，是選一間全時間放在學術上追求的學校？還是選一間除了學術外，還可以容讓學生有更多發展空間的學校呢？

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全面的素養

未來的世界需要的人才不只是考慮你有甚麼學識！而更加看重的是如何與身邊的人合作？如何思考？如何帶領？如何發揮創意？這些素養，學校有沒有着意去培養呢？

在教育2.1的學者們提出的全面素養，包括慎思明辨、團隊合作、堅毅願拼、創新思維、謙卑自信、自主自律。家長在為小朋友選小學的時候，會否考慮學校在課程、課外活動的安排，能否培養出這些素養呢？

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健康的價值

作為家長的，我們不能時時刻刻在孩子的身邊提醒他們甚麼可以做，甚麼不可以做。家長應該考慮的是孩子價值觀的建立，而這些健康價值觀將成為孩子待人處事的準則。所以選擇學校的時候，更加要考慮選擇一間能建立孩子健康價值觀，讓他們成為正直，對社會有貢獻的學校。

選小學過程中有很多不同考慮因素，世界上沒有一間最好的學校，不過要謹記一句說話，選擇一間合適的小學給自己的孩子是最重要的，最好並不代表最合適，最合適的學校對你及子女來說就是最好的學校。

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