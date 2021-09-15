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【護膚新品】雪花秀新出第五代人參面霜　24小時無間斷修復增強肌膚自生力

休閒消費 15:14 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

雪花秀新推人參護膚品，為肌膚灌注無窮新生養顏力量。(圖片雪花秀提供)

韓國護膚品牌雪花秀今年推出全新第五代Concentrated Ginseng Renewing Cream EX Classic禦時緊顏參養面霜，精純凝煉出6000倍Ginsenomics™高濃度抗炎人參精萃，令受損的膠原細胞進行自身修復。同時進行Triple Micro-targeting三層式肌底，24小時無間維持肌膚回彈力，8星期重塑新肌。

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獨創專利技術萃取高濃度人參精萃　

嚴格精選的極微量珍稀活性養肌人參皂苷，透過獨家科技進行6000次反復濃縮萃取而成，蘊含最高最濃的修護能量。

人參精萃Ginsenomics™能減少炎症因子，促進肌膚自身膠原蛋白生成及彈性纖維再生，修復受損肌膚。

Ginsenomics™成分有效進行三層式肌底「提·拉·緊」，修復肌膚表皮，加強肌膚密度。

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嶄新成分重煥健康彈潤肌

由珍罕人參精煉的Ginseng Peptide人參肽，瞬間直達肌膚底層，有助改善因外在刺激而引發的肌膚老化問題。更能被肌膚直接吸收，24小時賦活彈性，讓肌膚回復飽滿緊緻的健康狀態。

兩款質感香氣配以全新包裝

全新設計的禦時緊顏參養面霜質感綿密潤滑，帶微微清新人參花的香氣，全新配方更快速深徹滲透肌底，維持肌膚24小時回彈力。

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責任編緝：張懿慧

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