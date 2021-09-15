【港區國安法】遭凍結資產要求行使股份投票權　黎智英不屬國安法中「處理」財產

▲ 遭凍結資產要求行使股份投票權，黎智英不屬國安法中「處理」財產 。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英早前就保安局局長凍結其壹傳媒股份及資產等，而入稟要求法庭頒令批准他行使有關股份的投票權，案件今（15日）於高等法院審理。黎智英一方陳詞指，黎希望行使投票權，並不屬《港區國安法》條文所指的「處理」財產，而且其壹傳媒股份亦不屬罪行相關的財產。

代表黎智英的資深大律師黃繼明今陳詞時指，保安局局長早前根據《港區國安法》43條實施細則第3條，凍結其壹傳媒股份及資產，而有關條文提到，保安局局長如有理由懷疑某些財產屬罪行相關財產，便可申請凍結有關財產，以防任何人處理有關財產。

黃續指出，局長的做法是參考了《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的類似條文，有關條文明確列出所謂「處理」（deal with）財產的5項定義，而黎運用其投票權，並不屬於上述任何1項定義。惟法官陳健強質疑《聯合國（反恐怖主義措施）條例》對「處理」一詞的定義，是否可直接應用在《港區國安法》之上。

黃又指，凍結令的目的，是為了阻止涉案人士在被定罪前運用與罪行相關的財產來犯案，最終一旦被定罪，當局便可充公相關財產，但以黎智英現時的情況來說，黎於壹傳媒的股份並非與罪行相關的財產，當局理應以限制令取代凍結令。

黃續指，黎雖然面對嚴重指控，但所涉的罪行與壹傳媒無關，而且黎只是希望行使投票權，他能透過行使投票權做到的事情亦有明文列出，當中並不包括《聯合國（反恐怖主義措施）條例》中所列舉的5項定義，包括收受或取得該財產；隱藏或掩飾該財產；處置或轉換該財產；把該財產運入特區或調離特區；或用該財產借款或將用作抵押。

代表律政司一方的資深大律師孫靖乾則回應指，一旦黎可運用投票權，他或會將公司的資產轉移至境外。而且《港區國安法》43條實施細則第3條對「處理」一詞並無特定定義，反映定義廣泛。

孫又指，實施細則第1條，已明確定義了「罪行相關財產」，即使保安局在新聞稿中僅指「罪行相關財產包括任何干犯或企圖干犯、參與或協助干犯危害國家安全罪行的人的財產」，但這並不代表不包括任何擬用於協助危害國家安全罪行的財產，因此黎於壹傳媒的股份亦包括在內。

聆訊下午續。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝