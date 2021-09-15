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【打擊走私】水警南面水域檢21箱疑走私貨物　涉案5名男子逃去

社會 15:20 2021/09/15

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水警南面水域一帶打擊走私。（警方圖片）

水警昨晚（14日）南面水域一帶打擊走私行動，涉案5名男子逃去無蹤，檢獲私家車及21箱懷疑走私貨物，包括一批集成電路及電子零件，市值共約620萬港元。

昨晚約7時30分，水警聯同海關特遣隊人員展開聯合反走私行動，發現5名可疑男子在大潭水塘路附近碼頭徘徊，及後一艘可疑快艇及一輛私家車駛近碼頭，該5名男子迅即將私家車上的貨物搬往快艇。

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警方見狀立即採取行動，私家車司機其後棄車逃去，另外5名男子就逃往附近草叢，同時快艇亦立即駛離碼頭，並以高速向南面方向逃去，水警遂展開追截，惟該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。

行動中，檢獲涉案私家車及懷疑走私貨物，包括一批集成電路及電子零件，案件交由海關人員繼續跟進。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐

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