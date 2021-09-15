【新冠疫苗】陳肇始：醫管局擬發轉介信予覆診病人打針　政府無意推免費疫苗抗體測試

▲ 陳肇始：醫管局擬發轉介信予覆診病人打針，政府無意推免費疫苗抗體測試。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾821萬劑新冠疫苗，惟長者接種率一直偏低。食衞局局長陳肇始書面回覆立法會議員質詢時，透露醫管局擬於短期內，向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，予病人可到社區疫苗接種中心接種疫苗。

她又稱，當局亦正與醫管局商討，安排個別公立醫院設立疫苗注射站，方便到專科門診覆診的長者，在諮詢醫生得知適合接種疫苗後，可獲安排即時接種；當局透過不同方法鼓勵及便利長者接種新冠疫苗，例如在商場、屋邨或地區舉辦健康講座，由醫護人員解答長者及家屬的疑問，並即場安排接種。

就有議員問及會否考慮向已完成接種的市民，提供免費新冠病毒抗體測試，陳肇始直言聯合科學委員會聯同專家顧問團並不建議市民於一般情況下，接種疫苗後測試抗體水平，抗體水平呈陰性或數值偏低，並不代表缺乏疫苗保障，強調政府無計劃推行免費抗體測試，但正資助醫學院進行有關實證研究，以助規劃未來疫苗接種策略。

至於接種第三劑疫苗方面，陳肇始稱，當局會密切留意情況，與藥廠保持緊密溝通，在有充足數據和科學實證作討論和評估時，適時諮詢聯合科學委員會聯同專家顧問團的專業意見。

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責任編輯：陳正怡