【時尚速報】American Eagle Outfitters逆市連開兩店　推全新年輕女裝品牌Aerie

▲ American Eagle Outfitters旗下的女裝品牌Aerie於今年6月正式抵港，今個月在沙咀開設了專門店，鄭欣宜更成為品牌的代言人之一，這一種美式的便服對她來說可說是相當合適。（圖片品牌提供）

美國受新冠疫情影響下，不少大眾化的時裝品牌生意大受影響，例如大家熟悉的Gap和abercrombie and fitch都無一倖免，惟獨是American Eagle Outfitters（AEO）收入突破10億美元，加上在中環開設旗艦店，緣何有這能耐？還看品牌的行政副總裁Andrew McLean親身解說就最好不過。

▲ 於今年6月開設的旗艦店。（圖片品牌提供）

來自美國的便服品牌AEO近年在香港愈做愈大，合共12間店舖，每間面積都絕對不小，單是取代Gap進駐中環旗艦店樓高3層的舖位就已經叫人驚訝。

最近品牌又為了全新女裝系列Aerie而在尖沙咀開設專門店，可見這頭「美國巨鷹」今天有多進取，對於多個在市場上銷售美國便服的品牌，有人節節敗退，有人卻穩步上揚，AEO無疑是後者，品牌的CCO Andrew McLean笑言在香港開設大型旗艦店，事前絕對沒想過滔天的新冠疫情在全球出現。

Andrew說：「在疫情下，當不少品牌相繼倒閉時，而我們在這時間開設旗艦店，的而且確會感到不安，但話說回頭，開店在於真正市場需求，這年頭AEO就算在不穩定的經濟情況下銷量仍然有增無減。」他指出，當中的原因是AEO早在香港市場植根超過10年，對消費者早已建立忠誠度，加上開店的位置全是市中心，顧客可以在店內直接接觸到服裝，從而令到品牌和Aerie（全新女裝系列）得以壯大起來。

但美式服裝風格在市場上隨處可見，難免稍有雷同，要將對手拋離，原來致勝條件又是還原到做零售業的基本步。

他補充：「AEO是一間以客為先的公司，我們無論在何時何地都讓顧客自由地揀選喜歡的東西，創造一個最好的購物環境是我們的大前提。」

此外，自從便服主導服裝市場後，AEO這年頭的產品都趨向質地柔軟和令穿者感到cozy的氛圍，如果硬要和其他品牌作出分野，Andrew表示，可以說我們一直以來向全球的年輕人展示出樂觀一面，同時產品有著on-trend和良好品質，就好像女裝品牌Aerie，正面的品牌形象，每一項產品都為女性提供由外到內的舒適。

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Aerie女性為本

說到AEO的服裝，牛仔褲是最重要一環，人所皆知，相反今個6月正式與本地顧客首次見面的品牌Aerie，目標顧客是年輕女生，當中主打內衣、休閒服、運動服，甚至泳衣，非常全面化，而有眼得見的未來，AEO將會投放更多資源於這個女裝系列身上。Andrew說：

AEO的女裝以denim為主，相反Aerie則集中火力一些intimates、activewear和泳裝，希望每一件產品都可以令到由內到外穿得舒適。不過，其實兩個品牌都建基於希望穿者穿上後可藉此表達自我，而Aerie於未來的日子會否衍生到男裝，我們未有這個打算。至於說到AEO最暢銷的產品，男裝當然是skinny jeans，女裝則是Mom jeans（具彈性的高腰牛仔褲）。

由此可見AEO的核心始終是不變的denim系列，單是Mom Jeans，就已經有8種不同的剪裁，而男裝牛仔褲的種類選擇亦與女裝看齊。如此多變，難怪在店舖中可見denim wall有著鋪天蓋地的氣勢。

地址：中環皇后大道中31號1樓（3188 4725）

記者：何偉雄