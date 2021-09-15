【議事規則】立法會通過修例懲罰無故缺席議員　李家超：可懲罰心懷不軌者

▲ 立法會舉手表决通過修例。（馮漢柱攝）

立法會舉手表决通過修例，容許在特殊情況下，以遙距方式進行立法會大會或委員會會議，同時，容許對行為不檢、無合理解釋下缺席因法定人數不足而休會待續的議員，施加財政處分。政務司長李家超指，相關修訂具阻嚇作用，可以令議會更具秩序及效率，減少濫用議事程序，懲罰心懷不軌、處心積累阻止議會運作的人。

▲ 政務司司長李家超。（馮漢柱攝）

立法會在3月和7月，分別通過首批及第二批有關議事規則和內務守則的修訂，至於第三批擬議修訂，已於9月3日獲內務委員會通過，稍後將提交大會審議，其中包括，議員如想在立法會上提出進行默哀，須事先獲得立法會主席批准。此外，亦不再強制要求所有立法會議員要擔任財委會和內委會委員，議員可自行決定加入與否，但兩個委員會均不得少於50人。

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記者：林曉君