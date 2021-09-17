廚房設計專業教室：開放式廚房可否明火煮食？！

香港住屋環境普遍狹小擠迫，不少朋友為求善用空間或看起來更開揚，遂考慮將廚房改造成開放式設計，但到底是否所有單位都適合使用開放式廚房呢？開放式廚房可使用明火煮食嗎？香港專業驗樓學會會長詹Sir（詹濟南）將為大家解答當中的疑問！

▲ 開放式廚房可使用明火煮食嗎？

疑問1：開放式廚房只能無火煮食？



相信不少朋友都以為開放式廚房不能使用明火煮食，但事實並非如此！近年不少新落成的樓宇，亦有採用開放式廚房與煤氣煮食爐的配搭，而箇中關鍵在於有關設計是否符合消防條例。

「很多人以為拆了廚房的防火牆和防火門，再轉用無火煮食爐便可以設計開放式廚房，但其實這是一個誤解。因為不論廚房使用明火或無火煮食，假如沒有安裝合適的防火設施，業主已可能觸犯法例。」詹Sir以部分採用開放式廚房的新落成樓宇為例，表示地產發展商在興建樓宇及規劃廚房時，早已申請及安裝相關防火設備，如消防煙霧偵測器、消防花灑系統、防火牆及防火門等，所以業主可以安心使用明火煮食。

▲ 地產發展商在興建樓宇及規劃開放式廚房時，早已申請及安裝相關防火設備。

疑問2：開放式廚房改建前必須申請？



想要改動廚房設計，例如將梗廚改為開放式廚房應怎樣做呢？首先當然是詢問專業人士意見！詹Sir表示，假如大家想大幅改動廚房設計，應先向相關專業人士，如認可的建築師或測量師求助，由他們代為查閱大廈公契及屋宇署條例，確定單位可作相關改動。

「部分朋友以為自行把防火牆或防火門拆除也沒有問題；但假如業主事前沒有入則並得到屋宇署同意而擅自改裝開放式廚房；一旦發生家居意外，即使業主已購買保險，保險公司亦可能不作賠償。」詹Sir提醒。

▲ 詹Sir提醒大家不論以明火或無火煮食，進行廚房改動時，需事先向相關專業人士徵詢意見及查閱大廈公契。

疑問3：開放式廚房煮食只需打開窗戶?

詹Sir認為想要入廚環境舒適，空氣質素絕對不容忽視。「開放式廚房設計要留意煮食時油煙熱力四散的情況；保持空氣流通是十分重要的。」詹Sir續提醒大家煮食時要打開窗戶，令室內空氣循環；最重要的是開啟抽油煙機和抽氣扇。「挑選一部抽力強勁的抽油煙機，以及安裝位置需要在煮食爐的正上方以集中抽走油煙，這樣自然可以在舒適的環境下入廚！」

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（資料由客戶提供）