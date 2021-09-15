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【幫緊你應援團】為香港女子壘球隊搞謝師宴　Tiger憶MIRROR由散沙變團結

娛樂 15:39 2021/09/15

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Tiger與Alton亦有向主教練大島田偷師。

MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）合作拍攝《幫緊你應援團》，於節目中接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，今晚播出一集，Alton與Tiger收到香港女子壘球代表隊的委託，為她們的主教練大島田炮製驚喜的謝師宴。

大島田十多年前由日本來到香港成為她們的教練，全賴他的加入，從心態及技術上改變球員，令球隊變好。球員笑言教練的地獄式訓練曾令她們以為自己會死。教練常言「著得起件團隊服，就要對得住佢」，令球員們縱使辛苦，亦不會放棄。

球員為教練炮製了一個滿有日本風情的謝師宴。

教練與球員並肩作戰長達十多年，球隊第一次參與亞運會及第一次參加奧運資格賽，都是因為教練的出現及堅持，可見他們關係深厚。

一班球員知道教練很喜歡食住家飯，所以她們想到為他親自煮一餐飯，答謝他一直以來的栽培。

Alton和Tiger任主持。

教練大島田衷心感謝一班球員的付出，並寄語她們這兩年備戰亞運會，每一日都要加油，過程相當感人。

Tiger見到他們的經歷，亦有想起：「MIRROR曾經係一盤散沙，之後聚返埋一齊，所以我好感恩經歷過嘅嘢。」

同場加映：梁朝偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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