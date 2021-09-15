【日本領事】岡田健一上任日本駐香港總領事館總領事　早年曾到中文大學進修

▲ 岡田健一上任日本駐香港總領事館總領事，原來早與香港有淵源。（日本駐香港總領事館社交平台）

日本駐香港總領事館總領事岡田健一剛到達香港並履職，岡田健一表示在疫情下往來受到限制，感激社會各界人士依然為維持日本和兩地之間的緊密關係努力不懈，強調將會在任期內繼續為促進這個寶貴的關係而努力，歡迎市民隨時跟領事館交流聯繫。岡田健一指很榮幸獲任命為駐香港總領事，尤其香港是日本長期以來的夥伴，期待在香港跟大家見面。

岡田健一與香港原來早有淵源，岡田健一在1988年加入日本外務省，作為訓練的一部份，翌年進入香港中文大學參加了一個夏季語言課程。岡田健一表示當時家住在紅磡，平日每天吃著叉燒飯，每逢週末就到茶樓品嚐點心，十分享受香港的生活。岡田健一又指曾去過澳門，強烈感覺到不論風景和文化都跟香港有明顯分別，十分珍惜那個夏天的回憶，亦很高興再一次回到這個城市。

岡田健一上一個任命為日本駐美國芝加哥總領事，其餘更早期的任命包括駐北京、上海、台北、首爾和華盛頓的職務。這是他第一次以官方身份在香港工作。

岡田健一表示，領事館本年也在準備「日本秋祭in香港活動」，希望各相關主辦團體和組織會考慮參加認證，讓更多人能夠參與並享受不同形式的日本文化

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記者：李榮忠