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【關口票站】曾國衞稱正研究關口投票安排　惟不會貿然推內地投票

政治 15:38 2021/09/15

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曾國衞透露，正研究在陸路口岸關口設投票站的可行性。（馮漢柱攝）

立法會換屆選舉將於12月舉行，政制及內地事務局局長曾國衞指，不會貿然實施內地投票安排，但透露正研究，在陸路口岸關口設投票站的可行性。

曾國衞今日接受立法會議員質詢時指，在駐內地經貿辦設立投票站，在技術上、法律上，或內地配合上，都有很多方面需要克服和仔細研究，在未有確實穩妥情況下，不會推出內地投票的安排。然而，他稱在關口設立投票站，當局則正研究其可行性。

他又透露，當局初步計劃在竹篙灣檢疫中心設投票站，讓隔離人士投票，但措施會否擴大至其他檢疫中心，則要考慮公共衞生風險等問題。

對於立法會選舉的宣傳工作，曾國衞稱，當局已投放1,600萬元，去宣傳新選舉制度，有關立法會選舉的宣傳工作，會在下月開展，當中會包括宣傳愛國者治港的理念，讓市民明白新選舉制度的必要性，以及提醒不應煽惑他人投白票或不投票。

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記者：陳宛彤

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