【空氣污染】本港中午起空氣污染水平高塔門元朗最嚴重　環保署料未來2日情況持續

▲ 根據香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣，環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。（經濟日報資料圖片）

本港今日(15日)天氣酷熱，天文台上午11時半已發出酷熱天氣警告，環保署稱今日中午起錄得較正常為高的空氣污染水平，當中塔門一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到嚴重水平，預計未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。

根據環保署截至下午2時的空氣質素健康指數，15個一般監測站當中，塔門的空氣質素健康指數錄得10+，健康風險達嚴重水平；而元朗空氣質素健康指數亦達10，健康風險甚高。至於餘下3個路邊監測站，空氣質素健康指數則介乎6至7，健康風險達中至高水平。

署方稱，香港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風，不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署指，當健康風險處於「嚴重」水平時，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應避免戶外體力消耗和在戶外逗留，特別在交通繁忙地方。

根據香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣，環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

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責任編輯：陳正怡