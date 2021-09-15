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【#PTGF出租女友】趙善恆情迷黑寡婦　與鄧月平展曲折戀愛

娛樂 15:47 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《#PTGF出租女友》

改編自2017年的網絡小說的電影《#PTGF出租女友》，由趙善恆（恆仔）飾演小說原作者「rubbishptgf_」（電影角色名為「王家俊」），描述「家俊」因情傷而沉迷ptgf世界，直至遇上鄧月平飾演的ptgf「芷純」展開一場甜蜜又曲折的戀愛。

最新預告片內，一開始就點題恆仔迷戀ptgf的各類快餐約會，與程美段接吻，跟馬俊怡（Rose Ma）、張沛樂（沙律）、曾嘉晴（Angel）等分別有不同關係。

Cosplayer表現專業

另外又和戲中死黨岑珈其穿上日本祭典服去cosplay party獵奇開眼界，所以出現大量cosplay女伴，當中有新演員葉俙賢（Amber）做蜘蛛女、素凱琳（Erena）扮日本動漫的「不知火舞」及神奇女俠等。

至於鄧月平和娜美則有學生look，以及cosplay黑寡婦、小丑女造型接街頭私影。

當日劇組拍cosplay派對，要包起中環一間夜店取景拍攝，除恆仔、岑珈其等需cosplay外，劇組更特別聘請近30位cosplayer參與演出，場面熱鬧，導演鄭峰嵐指參與的cosplayer非常專業，動作姿態跟角色渾然一體，對整場戲的拍攝效果很有幫助。

對黑寡婦情有獨鍾

提到片內多次出現不同cosplay，導演認為cosplay是時下潮流，不乏愛好者：「我都鍾意動漫呢啲得意嘢，加上cosplay有好多唔同角色，喺畫面上好顏色鮮艷、好有動感，都好想帶啲唔同感覺俾觀眾，而且啲畫面幾青春。」

其實這場cosplay party的發生，是因恆仔所演的角色「王家俊」是MARVEL迷，對「黑寡婦」情有獨鍾，所以恆仔在街頭遇上「黑寡婦」cosplay的鄧月平，對她留下深刻印象，然後圍繞住這段情再引伸cosplay party。

撰文 : TOPick柴犬出動

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