【怒火】跟謝霆鋒合作新片報捷　楊天宇操爆肌身型當男一

▲ 楊天宇獲師兄陳家樂鼓勵。

影壇新生代演員楊天宇（Angus）憑着六呎身高及爆肌身形，獲得不少幕前演出的機會。第一部網絡劇集作品《PTU機動部隊》便夥拍蔡卓妍、林峯、 方中信等一線演員。而首部參與拍攝的電影《怒火》更與謝霆鋒及甄子丹合作，於香港及內地票房已衝破12億，成績卓越。

近日Angus便為其首部擔正男主角的電影進行特訓，由於是動作電影，加上第一次任男主角，Angus近兩個月來密鑼緊鼓學習功夫動作，最近更瞓身加操，一星期操足五日，再配合飲食，務求以最佳狀態示人。

▲ 為操肌而受傷。

由於操練太過頻密，日前Angus手臂受傷，為了不影響之後的拍攝進度，Angus立即去針灸救醫，並於社交網上「報平安」，同公司師兄陳家樂笑說：「冇嘢嘅！仔！聽日操另一隻手啦！」

Super Girls的隊長Aka亦留言「Take care a！」首次擔任男主角的Angus自言緊張，不過都會聽從醫生吩咐，乖乖休息，希望盡快復操。

至於電影詳情，Angus則謂暫時未能透露，「但今次受傷唔影響拍攝，自己都好期待，多謝公司俾機會。」

同場加映：梁朝偉訪問