【好人好事】港媽策劃觸感繪本注入口述圖像紙雕塑　讓視障孩子享受閱讀新體驗

▲ Fanny認為，閱讀能為孩子帶來如此多益處，所以她希望讓殘障的孩子未能如常地閱讀的需要， 積極統籌一本可以讓這些視障孩子也能「看」的書。

初認識 Rolling Books 時，知道理念是以客貨 Van 改裝成的流動書車，將書籍及知識帶入小學及關愛社區為本，把閱讀的樂趣轉化成更實在的體驗。

伍綺媚身為 Rolling Books 的項目統籌也想讓視障小朋友能享受到閱讀樂趣，與香港口述影像協會合作了一本聽得到又摸得到的創意繪本，讓這些小朋友也能得到心靈的慰藉。

▲ 構思緣起由這本樂施會得獎繪本《妖怪吃掉我的家》開始先，把檔案QR code印在書籤上，嘟一嘟便能「聽」書。(曾耀輝攝)

正如 Rolling Books 的創始人莊國棟 (James)曾說過，書本不應是壓力的來源，而是快樂及知識的泉源。要讓小朋友自發地投入閱讀，要告訴他們讀書是可以有趣而快樂，是有很多方法的，他們來便是創立閱讀的新形態。故此過往他們舉辦的活動，都不是坐定定的讀書會，而是以「滾動」的形態走入社群，讓參與者可以和書結連。

伍綺媚 (Fanny) 回憶自己還未和 Rolling Books 結緣時，最先打動她的是一個名為「南涌廚房書房」，「我因著做了全職主婦後，想帶兩個女兒參與一些好玩而又有意義的活動。怎料原來主辦者正是 Rolling Books ，結識了James，說起為推廣閱讀議題，志趣相投，一齊合作。」

▲ 在錄音室製作聲响和講故事。(被訪者提供)

看重與女兒共處

Fanny 唸酒店及旅遊學系出身，畢業後一直從事有關康樂事務工作及策劃康體設施的設計與建設工作。直到為人母後，很想和女兒有多些共處時光。她解釋為何會如此看重和兩個女兒的相處時間，可能是由於自己的童年不是和父母同住，「那時父母要花時間打理食店生意，我是被寄託在左鄰右里幫人看顧兒童的家庭裏，只在周末假日才回家住，和父母見面的時間少之又少，也遑論親子溝通了。」

▲ 伍綺媚最開心是和女兒的親子樂時間。(被訪者提供)

她直言可能天生隨和，性格亦偏向樂觀，雖自小與父母溝通不多，但沒有造成憎惡他們的心。「可能正是他們沒時間管我，所以我有自由去做自己喜歡的事，可以多看書、周圍去玩。不過若硬要我回想一些嬲父母的事，可能是幾年後多了一個妹妹，要我幫手照顧她啩。」(一笑)

▲ 統籌繪本時，便給有視障的孩子試用，收集資料。(被訪者提供)

體貼視障孩子需要

後來，她在城大唸心理學，特別對兒童心理發展有興趣。「唸這科對了解自己過往的成長也有幫助，當然也會對照顧女兒有用。希望透過和孩子接觸的經驗及觀察，再加上心理學到的知識，可以幫到父母和孩子們的親子關係。」

她說到和 James 一拍即合的原因，也是因著大家對閱讀有著共同的認知，就是其實大人都需要看多些書，要和孩子一起閱讀。而不是一味單方面叫孩子去看書，而自己就在旁睇手機。

她明白到在閱讀中，孩子實實在在地接觸並學習生活中的一些抽象概念，如善惡、生死等，作為父母必須相信孩子會有能力去思考，將自己作為個體與世界產生聯繫，從而擴濶了孩子的視野和對世界的認知。既然閱讀能為孩子帶來如此多益處，我們也不能忽略一些有身體殘障的孩子未能如常地閱讀的需要。有見及此，Fanny 積極統籌一本可以讓這些視障孩子也能「看」的書。

增添口述影像元素

「這本《看不見的禮物》繪本，是由一班專業兼是有心人的幫忙才得以完成。起初的構思，可能只是在書內設計多些不同觸感的物料、紙雕塑、顏色對比強烈的紙質，再加上每頁的點字，純粹以「觸摸」感受為主要。及後再想到新元素就是可以注入聲音元素嘛！邀請了香港口述影像協會 Dr Dawning Leung 協助，讓整個計劃變得雙重有趣和更具意義。」她說。

為了能設計出對用者更貼地的需要，Fanny 與心光盲人學校的老師和學生作交流，搜集數據、作出分析，使繪本當中的觸感部分，能有效地傳遞出作者想表逹的內容，再配合上口述圖像的輔助，讓閱讀此繪本的讀者可以更加輕鬆投入其中。「同樣希望大部分視力無障礙的大人和小朋友們，可以從這些多感觀閱讀體驗中，慢慢去理解到團隊製作背後的帶出的共融理念，擴闊大家的同理心。」她說。

▲ Fanny 一直愛和女兒往大自然裏走，說大自然是學習知識的最理想課室。(被訪者提供)

Fanny 笑言在統籌此書時，因著日間要照顧女兒、又忙於打理父母留下來的食店，往往要在晚飯後才能工作。許多時都會弄到三更半夜，兩個女兒當然知道媽媽的辛苦，會問她為如此辛苦都要做這本書。「我會對她們說其實我不覺得辛苦，因為這工作很有意義，而且也是最享受自我的時間，她們會傻笑地望著我，俾個 like 我。」

她會和女兒分享籌劃書時的一切瑣事，無所不談，許多還會給意見她參考，三母女還會一起去學溜冰，「學溜冰是我兒時夢想，想不到如今可以和女兒一齊學，好開心呢！」

記者：郭秀芳