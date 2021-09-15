【梅艷芳】獲選成釜山國際電影節閉幕電影　慈善優先場延續梅姐公益精神

由《寒戰》系列導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艷芳》將於11月12正式公映。電影公司為延續梅姐熱心公益的精神，特地在10月16、17兩天在百老匯院線限量推出《梅艷芳》電影慈善優先場，這兩天首度公開發售的發行票房收益，將全數作慈善用途撥捐至兒童癌病基金，現正公開預售。

與此同時，電影成為「第26屆釜山國際電影節」閉幕電影，屆時於10月15日電影節閉幕禮上，將作全球首映。此外，安樂電影公司發放國際版預告，重點描繪梅姐傳奇一生，透露劇中感動情節，讓大家更深入感受這部電影的魅力。

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香港女兒梅艷芳

導演梁樂民跟釜山國際電影節別有淵源，當年首部執導的作品《寒戰》曾於2012年被邀成為「第17屆釜山國際電影節」開幕電影。相隔九年，大家依然欣賞導演的作品，成為今屆閉幕電影。

對於釜山電影節的邀請，導演梁樂民心存感謝：「這電影不單是一個時代的記錄、更是盡力還原我們這位香港女兒非凡的一生。回想起來，上回《寒戰》被選為開幕電影，已經是九年前的事；時光荏苒，希望不久將來，能親身來到釜山，跟大家見面；更希望韓國觀眾們，喜歡《梅艷芳》。」

國際版預告曝光

戲中飾演梅艷芳的王丹妮從事模特兒工作多年，在國際模界早已闖出名堂。初次接觸電影的她，首部參與的影片即入選釜山電影節，讓她接觸事業上另一個國際舞台。

她感恩稱：「心情實在非常興奮和感動。希望能讓更多人透過這部電影知道並了解Anita的傳奇一生，感受到她不屈不撓的奮鬥精神，從而發放更多正能量。亦希望大家看完這部電影後再去聽聽梅姐的歌和看看梅姐其他的電影去懷緬她，讓Anita繼續永遠留在我們的心中。」

此外，3分多鐘的國際版預告中感動還原梅姐傳奇一生，將高潮迭起、生離死別各個畫面呈現於觀眾眼前，讓我們重新緬懷這位一代舞台女王。預告片更展現七、八十年代老香港的不同場景，將種種情懷、幾許風光、再次活現眼前。