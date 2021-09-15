【KO經痛】每10名女士有6人患經前綜合症　醫生解構女士月經前「忟憎」原因

▲ 每10名女士有6人患經前綜合症

月事來潮令不少婦女感到苦惱，因為她們往往在月事前感到不適焦躁，影響情緒，情況嚴重者更可能影響日常工作、生活以及人際關係，她們可能已患上經前綜合症（Premenstrual Syndrome, PMS）。其實經前綜合症的症狀通常在月經一至兩周前開始出現，而在月事來潮後就會自然消失，但過程中的不適令不少婦女苦不堪言。

月經，其實是婦女身體因賀爾蒙分泌影響，而令子宮出現周期性的出血，屬正常生理現象，而經前綜合症就是指女性周期性地在月經來潮前，出現身體不適和心理或行為方面的改變。

出現經前綜合症的婦女，紛紛表示飽受此病症煎熬，不但發作時變得「忟憎」，而且出現不同程度的生理及心理症狀，個別情況嚴重者，更稱日常工作大受影響，連日常生活及人際關係亦受影響。

最新影片推介：【活得健康啲】反式脂肪堵塞心血管 營養師教看餅乾成分及標籤

1．生理症狀：乳房脹痛、手腳腫脹、體重增加、頭痛、困倦無力。

2．心理/行為症狀：情緒不穩、煩躁易怒、精神不集中、健忘、睡眠習慣改變，變得難以入睡或嗜睡、食慾改變，突然嗜吃高糖、高脂肪的食物。

同場加映4款養生茶及10種食物，KO經痛無難度：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等 中大醫生分析不同方法

據一項調查發現，每10名婦女中，就有超過6人在經期前出現一些經前綜合症的症狀，其中約有3至8名婦女更認為自己的症狀很嚴重。醫學研究指出，經前綜合症有下列原因：

1．生理因素：賀爾蒙分泌失調、神經傳導物質（例如：血清素）水平失衡。

2．心理與社會因素：生活壓力、個人性格和處世態度。

經前綜合症，絕非不治之症，有婦女在求醫接受治療後，情況得以改善，現時主要經藥物及心理治療兩方面入手：

1．藥物治療：例如賀爾蒙藥、血清素、維他命等，但暫時沒有單一種藥物可以改善所有症狀。

2．心理治療：進行壓力疏導和鬆弛訓練，放鬆心情。

另外，要預防經前綜合症，可嘗試從日常生活做起，例如從運動和飲食兩方面改善生活方式：進行適當的帶氧運動和伸展運動，增加血液循環、放鬆肌肉和改善心情。減少飲用含咖啡因或酒精的飲品、糖份或鹽份高的食物、高脂食品及乳製品，如醃製食品、醬料、雪糕、牛油、芝士。多進食穀物類、燕麥片、粟米、黃豆及其他豆類、青葉菜及紅蘿蔔、腰果、花生等乾果類。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2