【疫苗獎賞】信置觀塘凱滙千萬單位得主曝光　35歲廚師租樓變業主

信和集團及華置第一輪「打針抽樓」活動送出價值千萬元的觀塘凱滙豪宅單位，以及20份信用卡免找數簽賬額，日前已經完成抽獎，信和集團等昨日正式舉行頒獎儀式，其中抽中終極大獎凱滙單位，原來是正在租樓的35歲廚師，並稱「會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為去旅行作好準備」。

頒獎儀式在昨日由黃廷方慈善基金董事黃永光及華人置業集團行政總裁陳凱韻進行，得獎者並隨即前往參觀該位於觀塘的凱滙住宅單位。

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終極大獎得主是35歲廚師李先生，現正租住長沙灣，有幸獲得人生首個物業將會選擇自住。他表示：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，為了社會經濟儘快復甦，我想不如早些接種疫苗，所以4月底我已完成接種第二劑新冠疫苗。其實，身邊不少親友已接種疫苗，我相信這是保護自己及家人最好的方法，今次中獎更是一個驚喜，我會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生活回復常態、去旅行作好準備。

今次活動由信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團捐出，總值達1,280萬元，予已於本年9月1日前接種兩劑新冠疫苗香港居民進行抽獎。凡持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民，或持有有效香港居民身份證的香港非永久居民，於2021年9月1日或之前於香港完成接種兩劑新冠疫苗，均可參加疫苗抽獎活動，並由范徐麗泰及譚耀宗抽出得獎者，主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

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責任編輯：李榮忠