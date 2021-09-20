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【食物過敏】港童食物過敏可致紅疹休克　醫生：食物脫敏治療助適應致敏原

兒童健康 09:00 2021/09/20

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醫生指，食物脫敏可助身體適應致敏原。

香港最常見的食物過敏，主要與蛋類及奶類食品有關，其次是花生、硬殼果、蝦、蟹及黃豆等。根據2012年的本地普查，在十四歲以下人士當中，約4.8%有食物過敏，當中15.6%曾出現嚴重過敏反應或休克，較全球普遍的7至8%為高。

急性食物過敏患者一旦接觸相關致敏原，可在幾分鐘至兩小時內出現嚴重過敏反應，例如皮膚出紅疹、嘴唇及眼睛腫脹、無法呼吸、胃痛、肚脹等，最嚴重的情況是過敏性休克，兩、三分鐘內可以致命。如家長發現子女進食某種食物後手腳及臉部紅腫，應立即停止餵食該食物，並及早求醫，以策安全。

進食只是致敏原進入人體的其中一個途徑，如嬰兒皮膚有傷口或有濕疹，即使不曾進食相關食物，食物致敏原仍可以經烹調時的油煙、廚具、碗碟及身體接觸進入嬰兒體內，引發過敏反應。要得知幼童對何種致敏原過敏，可透過皮膚測試或驗血，於嬰兒出生後不久，在皮膚沾上含個別致敏原的藥水，測試過敏反應，現時的驗血技術只需極少量血液，每次可同時測試過百種致敏原。

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食物脫敏治療   讓身體適應致敏原

傳統食物過敏治療以避開致敏原（Avoidance）為主，然而即使終身戒食若干食物，致敏原始終避無可避，風險仍在。

食物脫敏治療是近年較新的食物過敏治療方法，適用於對食物有嚴重過敏反應人士。過敏病科專科醫生會安排病人在醫學監測下進食極微量的相關食物，繼而逐步增加進食量，旨在讓身體慢慢適應，由完全不能進食發展至可以進食，隨後份量會逐漸增加，以達致日常食用分量，希望病人能回復飲食多元的生活方式。食物脫敏治療一般為期三年，求診者往後可按進度進食相關食物。

俗語有云：「病從口入」，但說到「高致敏食物」，就要愈早入口愈好。小孩出生不久便應進食多元化食物，及早讓身體適應，是戰勝食物過敏的關鍵。

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