【5000元消費券】政府已收1.8萬份重新登記　許正宇：執行及安排不夠妥貼

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（馮漢柱攝）

政府首次推出消費券計劃，早前大批長者因紙本登記電子消費券的資料有誤或不齊全，導致旺角秘書處大排長龍，其後把重新登記的特別安排限期延長至本月15日。財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員質詢，承認政府在執行、準備及安排上不夠妥貼。

截至9月14日，政府共收到約18,200個按上述特別安排遞交的重新登記，並已完成處理其中約1.3萬個，經核實資格後會於10月1日獲發放第一期2千元消費券。

許正宇稱，消費券計劃在登記期內（即7月4日至8月14日）合共收到約690萬個登記，當中包括重複及無效登記，已分別在8月1日及9月1日向合共約630萬名合資格市民發放第一期2千元消費券，觀乎市面的情況，消費券對市道帶來有效的刺激，商戶的生意明顯增加，整體社會的反應非常正面。

他又指，至於餘下約60萬個登記，約10萬個來自不符合資格人士；20萬個屬於重複登記；餘下約30萬個因登記資料不全或有誤而未獲進一步處理，當中逾28萬個的登記人已在登記期結束前補充或更正了資料。因此，在登記期結束時仍未能處理的登記約為1.9萬個。為了讓相關登記人有充裕時間補交資料，作出了特別安排，讓他們在8月16日至31日期間以書面表格重新登記一次，希望透過接受實體表格及安排人手處理，能盡量確保登記資料無誤及齊全。因應9月1日情況，已把該特別安排延長至今日（15日）。

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責任編輯：余思嵐