做好身體檢查　緊遵醫生指示　長者可放心接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情已持續一年多，正當限聚令等防疫措施逐步按序放寬之際，肆虐全球的Delta變種病毒株危機卻悄然逼近本港，生活重回正軌之日似乎仍遙遙無期。另外，由於香港的確診個案數字與外國相比顯得小巫見大巫，港人普遍覺得本地疫情不太嚴重，自己又身壯力健，不值得「以身試針」。

長者重症及死亡率高 有打針必要



然而，長者屬於新冠肺炎高危群組，感染病毒後較容易發展成重症，輕則需要使用呼吸機、入住深切治療部，重則死亡。老人科專科葉珮嫦醫生指，60-69歲長者感染後的死亡率比40-49歲人士高出8倍；而香港80歲或以上長者一旦患上新冠肺炎，每4名患者有1人更會死亡。

再者，香港為國際大都會，難以長期封關，市民出埠或外國人訪港必然會帶來輸入個案。倘若疫情大規模爆發，本已瀕臨「爆煲」的醫療系統恐怕不勝負荷，屆時醫院床位不敷應用，醫護人手及醫療資源短缺，即使確診入院亦難保可獲得最佳的照料；另各種非急需手術被逼暫停，造成社會混亂。

▲ 葉珮嫦醫生認為預防勝於治療，呼籲市民目光放遠一點，做好防備，不要等到後果不堪設想時才後悔。

接種疫苗好處大於風險



坊間認為長者身體較虛弱，而且大多患有長期病，擔心接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應的機率較高。葉醫生直言此乃謬誤，並指公眾過於聚焦在疫苗的副作用，忽視其效益。她解釋道：「老人家的免疫系統較弱、反應較慢，對疫苗的反應因而比年輕人溫和。他們染疫後的死亡率高，但接種疫苗出現嚴重副作用屬罕見，接種新冠疫苗的好處顯然大於風險。」

衞生署成立的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會近日公布，在已審視的逾700萬劑接種報告中，與疫苗有關或不排除有關的嚴重異常事件比率極低。葉醫生強調，即使長者患有長期病，只要病情穩定就可以接種新冠疫苗，而疫苗引起的「副作用」通常輕微且屬於暫時性，當中有不少更是由過度焦慮導致（例如心跳加速、呼吸過快症等），與接種疫苗無關。當然，跟所有其他疫苗一樣，部份人士接種新冠疫苗後可能會出現身體不適，建議年輕一輩應騰空至少兩天照顧家中剛接種疫苗的長者。

▲ 葉醫生指，現今藥廠均以安全性為首要考慮，並以有效率為目標，而現時香港可接種的疫苗，均有安全性及有效性數據支持長者可安心接種。

長者接種疫苗情況不理想

與新加坡的近8成接種率相比，香港現時約6成的接種率仍是較低，長者的接種率則更低。然而，根據外國數據顯示，本港提供的兩種新冠疫苗均可減少染疫後的入院和重症比率，為保障自己及家人，早日恢復正常生活，還在考慮的長者應盡早接種。

現時，長者可以前往分佈各區的26間社區疫苗接種中心或私家診所接種新冠疫苗，前者提供兩種疫苗選擇，其中24間的社區疫苗接種中心更向60歲或以上人士及12歲以上的學生派發「即日籌」，無需預約，可於領籌當天指定時段接種疫苗，安排更靈活方便。近日，政府的外展隊更在商場設立臨時接種疫苗櫃位，即場為商場租戶和市民(包括長者)接種疫苗，為長者提供更加便利的接種安排，希望長者可以把握時機，在冬季流感季節尚未來臨之前，完成接種新冠疫苗。

▲ 葉醫生接觸的長者中大部分對接種疫苗持正面態度，認為是貢獻社會，有些則礙於家中年輕一輩反對而未有接種。

（復星醫藥支持）