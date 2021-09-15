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【彩妝新品】CHRISTIAN LOUBOUTIN推環保設計唇膏系列　3步驟打造個人化唇膏組合

休閒消費 17:47 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

只需要簡單三步驟，就可以把唇膏變成獨一無二的珍藏！(圖片由CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTY提供)

Christian Louboutin Beauty首次推出環保設計，更可自選唇膏外殼設計，體驗配搭一系列玩味彩通色，打造您專屬個人化唇膏。       

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1 - 挑選您喜愛的色彩

全新絢麗色彩唇膏附有滋潤功效，簡單兩層塗抹打造濃郁飽滿色澤。共推出 15 種色調實現飽滿色澤亮麗的唇膏需求。除了每一款可替換式唇膏可不停換上新色調外，產品更揉合天然的純素配方。

【最新影片】半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

2 - 挑選您的唇膏外殼

Rouge Louboutin 推出三款人氣色調外殼包括紅色、粉色和黃色，添加到吊墜或鑰匙扣上變成獨具個性的掛飾。

3 - 挑選您喜愛的時尚吊飾

這六款矚目時尚吊飾由設計師 Christian Louboutin 親自繪製設計，以創意方式融入其標誌性 Rouge Louboutin唇膏系列 SOOOOO…Glow。創作包括有鮮豔紅唇、經典紅底高 跟鞋、Elisa 手袋 (黃色及粉色)、窩釘運動鞋或 “la pensée”—— Christian Louboutin 最喜歡的花，六款時尚吊飾也可以作吊墜或鑰匙扣。

【最新影片】反式脂肪堵塞心血管　營養師教看餅乾成分及標籤

發售詳情:

日期: 2021 年 9 月 15 日

發售點: christianlouboutin.com以及 Christian Louboutin Beauty 專門店及指定零 售商發售。

定價: 每款唇膏為港幣 425 元; 唇膏外殼定價為港幣 475 元; 吊墜或鑰匙扣定價為港幣 95 元; 時尚吊飾定價為港幣 190 元。

獨家銷售點︰ 海港城連卡佛 ,Digital flagship 

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編緝：張懿慧

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