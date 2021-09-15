【免費搭車】九巴三條線連續3個周日免費坐　1A線、過海及郊遊線上榜

▲ 九巴跟虛擬銀行合作，推出車費優惠。（九巴圖片）

九巴今（15日）宣布，推出一系列車費優惠。其中未來3個星期日，每天有1條路線可免費乘坐，涉及路線1A、過海線108，以及郊遊線96R。屆時巴士公司將遮蓋八達通機，所有乘客受惠。

今次免費坐車優惠，由虛擬銀行 WeLab Bank贊助。該行跟九巴合作，即日起至年底以WeLab Debit Card乘搭九巴路線，每程減2元，優惠以回贈方式提供，每月上限為120元。另外在特選巴士上挑戰車廂手機遊戲，有機會贏取PlayStation 5。

九巴和WeLab Bank期望以科技連繫生活，提供更切合數碼世代需要的日常服務，讓大眾親身感受是次跨界合作帶來既便利又貼心的全新體驗。

免費坐車路線詳情

9月19日，1A 中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭

9月26日，108 九龍灣（啟業） ⇌ 寶馬山

10月3日，96R 鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭

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責任編輯：吳卓峰