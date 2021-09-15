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【免費搭車】九巴三條線連續3個周日免費坐　1A線、過海及郊遊線上榜

社會 17:20 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

九巴跟虛擬銀行合作，推出車費優惠。（九巴圖片）

九巴今（15日）宣布，推出一系列車費優惠。其中未來3個星期日，每天有1條路線可免費乘坐，涉及路線1A、過海線108，以及郊遊線96R。屆時巴士公司將遮蓋八達通機，所有乘客受惠。

今次免費坐車優惠，由虛擬銀行 WeLab Bank贊助。該行跟九巴合作，即日起至年底以WeLab Debit Card乘搭九巴路線，每程減2元，優惠以回贈方式提供，每月上限為120元。另外在特選巴士上挑戰車廂手機遊戲，有機會贏取PlayStation 5。

九巴和WeLab Bank期望以科技連繫生活，提供更切合數碼世代需要的日常服務，讓大眾親身感受是次跨界合作帶來既便利又貼心的全新體驗。

免費坐車路線詳情

  • 9月19日，1A　中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭
  • 9月26日，108　九龍灣（啟業） ⇌ 寶馬山
  • 10月3日，96R　鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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