【校長專訪】特別教學令學生從討厭英文到負笈海外　退休校長鑽研新教學法培訓3千教師

▲ 聖母書院退休校長李金嘉倩，由當英文老師到出任校長，以致退休後在教育局擔任計劃總監，一生都為培育下一代的英文而努力。

相信英文科是很多學生，甚至老師的死穴，但對於從來沒有在外國留學的前聖母書院校長李金嘉倩（學生稱呼她為Mrs Li），英文卻是她的至愛。由當英文老師到出任校長，以致退休後在教育局擔任計劃總監，可以說，她一生都為培育下一代的英文而努力。

第一次退休後，由於重新工作及求學，接觸層面由一所學校的小環境，改為整個教育界的大環境，眼界擴闊，生活更加多姿多彩。

相信很多人都想知道，經常儼如「英文人」的Mrs Li，究竟如何可以將第二語言——英文，掌握得那麼好？「其實都是多接觸、多聽、多看書、多講、多寫。」她提到中一入了聖保祿學校，班主任是英國人，其他科目如歷史、地理，以致體育都是由外籍老師任教。「我中七入了聖保羅男女中學，成績又好一點。那時候只有一間香港大學，真的要很top才入到，而我班就出了不少狀元。」正因為她好學，最後也順利入讀香港大學主修英國文學。

「我覺得現在的英文比畢業時更好，在進步當中，閒時我會看下流行小說，古典的也會看。而我的澳洲朋友John又會透過WhatsApp，將《The Guardian》、《The New York Times》一些文章send給我看。見到他的文法不對，我都會糾正，他也會這樣做。」對語文熱愛的心，Mrs Li一直沒變。

學生不喜歡英文循循善誘

Mrs Li於1965年入職聖母書院作英文老師，1997年升為校長，1999年退休，34年來，她難忘的回憶，都與英文有關。

我記得有個學生，她是班長，第一日上堂，已經對我說：I hate English。通常學生就算不喜歡，也不會當著老師面前說。

那有甚麼辦法令她不討厭英文呢？於是Mrs Li課堂後，刻意經常找她談話，打好關係，起碼對老師不抗拒。然後有機會就叫她看看報紙的英文文章，又嘗試和她用英語對話。「起初她也不願意，覺得怪怪地，後來自自然然就說了，上堂又很專心，之後還去了英國讀書。」

類似例子，也出現在比賽場上。「聖母書院不是頂級名校，有一次我帶一班中四學生去參加Speech Festival。她們信心不大，但很努力去學習，結果得到全場總冠軍，大家都很激動。我記得在Winners Concert再表演時，她們表演得很有自信，有光彩，看得人很感動。」

同樣事情也發生在英文寫作比賽上。「當時同場還有喇沙、拔萃，結果學生拿了冠軍。我覺得可以激勵其他同學，聖母書院相比其他學校也不是很差的。」最重要是不要放棄自己、看扁自己，一樣也可以有好的表現。

「就好像當年教育局曾經推出過新政策，我們一向是用英文教學，但因為符合不到條件，不可以成為英文中學。結果我們花了一年時間上訴，校友及家長也很支持。」當上訴得直，宣布結果時，老師都流下淚來。

投入工作學習忘記喪夫之痛

本來從校長崗位退下來，Mrs Li還在想有甚麼工作可做。不料丈夫突然過身，令一直很依賴丈夫的Mrs Li頓覺徬徨。「那時候碰巧教育局找我做Project Director，可以全職或兼職。和女兒商量，她們見我咁傷心難過，不如去做全職啦！」Mrs Li很感恩這個新工作，將她從悲傷中拉出來。

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Mrs Li在教育局以計劃總監之職位（Project Director of DOLACEE and ILLIPS）工作了15年。職責主要是培訓各科中學老師以英語為教學語言，而採用的澳州課程，是由語言大師 Mak Halliday所創的Systemic Functional Linguistics，而她與顧問John Polias緊密合作了十多年，大家理念相同、志趣相投，已成為知己。

雖然目前很多學校標榜用英語教很多科目，但其實很多老師及學生的英文能力，還未達到可以很舒服的用英語教與學的程度，因此影響了效果，我希望教育界關注這情況。

Mrs Li記得在視學時，有老師對她訴說用英語教生物科的困難：上堂好像教英文，而生物科很多詞匯，很難令學生明白。

她感到很困擾，說著說著就眼紅紅。我眼淺，見她喊，我自己又喊。我安慰她，嘗試和她一起探討一些有效的教學方法。

在這20年間，Mrs Li和John共培訓了3,000多名老師，包括了約95%香港的中學。由於採用了新的教學法，結果令3至4萬名學生受惠。

我們還設立了一個網站www.lacpd.net，把所有老師努力的成果放上網，任何老師可以下載有關的資料，尤其是一些教案，非常有參考價值。

曾投考繙譯員退休後重拾興趣

在教育局工作的同時，Mrs Li還報讀了中大的繙譯碩士課程。「親戚問我為何攞苦嚟辛，退休了，又去返工，又讀書，但我不知幾enjoy。」

回溯Mrs Li當年畢業時，其實是考獲政府的繙譯員工作。「但當時請我的是警署的政治部，爸爸說又警署又政治部，叫我不要做。」但一直對語文有興趣的Mrs Li，退休終於可以圓夢，進修中英文，加深認識。

▲ 童元方（左二）是Mrs Li讀繙譯的教授，也因此而結識了她的丈夫－－著名科學家兼散文家陳之藩（左三）；而右一是Mrs Li的女兒李紫菊。（圖片：被訪者提供）

「第一次發覺原來純粹為興趣學習，可以如此好玩！在班上我是最用功的學生，永遠把功課做得妥妥當當。上課時就肆無忌憚，想問甚麼就問甚麼，高興得不得了。畢業後，還和幾位教授成了好朋友！」童元方是中大其中一位繙譯系教授，Mrs Li亦因此而結識了幾位心儀的作家，包括科學家兼散文家陳之藩，他是童元方的丈夫，Mrs Li還隨他們去上海開會及到處品嘗美食。

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記者：何小雲