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【債券通】 債券通「南向通」9月24日開通　特首：債券市場全面雙向聯通

社會 17:40 2021/09/15

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債券通「南向通」9月24日開展。（資料圖片）

繼上周五啓動「跨境理財通」後，中國人民銀行（人民銀行）及香港金融管理局（金管局）今日（15日）宣布，債券通「南向通」將於9月24日開展。行政長官林鄭月娥表示，「南向通」令債券市場全面雙向聯通，衷心感謝中央政府的支持。

林鄭月娥表示，國家「十四五」規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能，開展「南向通」以達致債券市場全面雙向聯通，將進一步擴大兩地資本市場互聯互通，為實現「十四五」規劃目標、鞏固香港作為國際金融中心的地位的新里程碑，這些正面作用亦在債券通「北向通」中得到充分體現。

她又稱，非常感謝中央政府啓動「跨境理財通」及開展「南向通」，會繼續善用香港的獨特優勢，把握國家「十四五」規劃、「雙循環新發展格局」以及粵港澳大灣區所帶來的發展機遇。我們會以積極融入國家發展大局，為內地資本市場走向國際化作出貢獻為目標。

另外，財政司司長陳茂波則指，開通債券通「南向通」將會擴大互聯互通計劃下的產品類別，一方面為合資格的境內投資者提供有效渠道作多元化資產配置，也為香港金融業帶來龐大機遇。南向交易的開通將進一步突顯香港連繫內地資金及國際市場各類產品的獨特功能，不僅能提升香港作為發債平台的吸引力以及提升在港發行的債券的流動性，更能進一步助力人民幣國際化的進程。

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責任編輯：余思嵐

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